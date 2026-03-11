Una exempleada llevó a Wanda Nara a la Justicia y le reclama una indemnización millonaria

Un antiguo conflicto judicial volvió a colocar a Wanda Nara en el centro de la escena. En las últimas horas, una exempleada decidió hacer público un reclamo laboral contra la conductora, con el que busca obtener una indemnización que rondaría los 15 millones de pesos. El caso volvió a generar repercusión y reavivó una disputa que llevaba tiempo en el ámbito judicial.

Se trata de Daiana Decastelli, quien decidió contar públicamente su versión en el programa A la Tarde (América TV). Según explicó, la denuncia contra Wanda Nara contempla tanto el tiempo que trabajó como las condiciones en las que tuvo que desempeñar sus tareas durante ese período.

La mujer se cayó por la escalera de la casa de Wanda Nara y nadie la asistió (Captura: América TV)

Durante el programa, el periodista Santiago Sposato respaldó parte de lo relatado por la exempleada y agregó que, en abril de 2025, ambas partes habrían alcanzado un acuerdo para que la conductora abonara una suma cercana a los 15 millones de pesos en mayo de ese mismo año. Sin embargo, según se indicó en el ciclo televisivo, ese pago finalmente no se habría concretado.

El reclamo legal contra Wanda Nara que reaviva un viejo conflicto con una exempleada

En ese marco, una abogada presente en el panel señaló que, si se comprobara el incumplimiento de ese acuerdo, Wanda Nara podría enfrentar un embargo, una posibilidad que —según recordaron en el programa— ya había sido mencionada anteriormente. Por su parte, Decastelli sostuvo que atraviesa un momento personal difícil e incluso habló de amenazas de desalojo. “No puedo llamarla a Wanda porque me pueden acusar de acoso”, explicó.

Daiana reclama que el pago acordado por las dos partes no se realizó

En ese contexto, Decastelli también contó qué ocurrió cuando intentó reclamar el pago de la suma acordada. Según relató, en una oportunidad se comunicó con Wanda para consultar por la situación, pero la respuesta que recibió fue diferente a lo que esperaba. “Una vez le escribí y ella me dijo que le pagó a la agencia”, aseguró. Frente a ese planteo, una de las abogadas presentes en el programa fue contundente al analizar el caso: “Habiéndose presentado Wanda a una audiencia, el desconocimiento ya no existe. La realidad es que hay una firma y un incumplimiento”. De esta manera, el conflicto podría volver a avanzar en el plano judicial si no se resuelve la situación planteada por la exempleada.