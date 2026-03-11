Video: así fue el primer “derecho a réplica” en Gran Hermano entre Luana y su ex

El martes, Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) dio inicio a una nueva sección que permite romper el aislamiento de los participantes para tener un ida y vuelta con sus familiares, amigos e incluso desmentir versiones que surgen desde el exterior. La misma se llama “derecho a réplica” y tuvo como protagonista de la primera parte a Luana Fernández y su ex, Lucas. Ambos se enfrentaron cara a cara en el SUM y el video de esa escena dio de qué hablar.

Luana le cortó en vivo a quien fuera su novio, de seis años de relación, para tener un vínculo romántico con Franco Zunino, el participante más joven de la casa. Al hacerlo, rompió con su noviazgo ante las cámaras, sin pensar que pocos días después debería enfrentar a Lucas mediante una pantalla y darle explicaciones al respecto.

El exnovio de Luana fue muy duro contra Luana y la expuso

“Qué sorpresa, ¿no? La misma sorpresa que me llevé yo al saber que mi novia me estaba cortando en televisión abierta delante de un montón de personas. Me pareció muy poco valiente hacerlo con los dos argumentos que usaste. El primero fue que me dejabas el camino abierto a mí para que yo haga lo que quiera, cuando en realidad eras vos la que quería hacer lo que quería. Y el segundo argumento que me da pie para hablar de esto, que fue el argumento que usaste de que no te querías sentir mal si llegaba a pasar algo... Pero hay algo que no me cierra del todo. ¿Antes no te hacía mal?”, dijo Lucas al ver a Luana.

Por su parte, la participante se excusó: “Es un juego y vine a jugarlo. No quería hacerte sentir mal. Te amo”. Durante unos minutos discutieron por el comportamiento que cada uno tuvo antes del comienzo del programa. Por su parte, él le insistió que pretendía hablar sobre lo que pasó fuera de la casa de GH y no por lo que sucedió dentro. Además, recalcó que se sintió “humillado” ante miles de espectadores.

Lucas deslizó que Luana le habría sido infiel con un entrenador antes de que ingresara a Gran Hermano (Fuente: Telefe)

Después de hacer un repaso del pasado de la relación, Lucas definió que no habrá vuelta atrás y aclaró que las pertenencias de Luana fueron trasladadas a la residencia de sus padres. Acto seguido, mencionó un episodio confuso sobre una aparente infidelidad de ella y tras finalizar el tiempo permitido, la pantalla se cortó y la hermanita quedó en silencio por unos segundos, hasta que luego se reunió con el resto de sus compañeros.