Elliot Page transformó su cuerpo gracias al boxeo y mostró su entrenamiento

El actor Elliot Page, de 39 años, generó una notable repercusión en las plataformas digitales tras compartir una serie de fotos y videos donde exhibió una figura atlética con abdominales definidos, producto de una estricta disciplina en el boxeo. A través de su cuenta personal de Instagram, el intérprete nominado al Oscar mostró parte de su entrenamiento junto al preparador físico Nolan Hanson, donde destacó cómo este deporte se integró de manera esencial en su rutina diaria.

Elliot Page mostró el increíble cambio físico y un intenso entrenamiento de boxeo Instagram (@elliotpage)

En sus redes sociales, Page expresó su entusiasmo por esta práctica: “He sido increíblemente afortunado de entrenar con Nolan Hanson. Es un maestro brillante, no solo por la manera en que desglosa movimientos complejos, sino también por su comprensión estratégica del boxeo y su enfoque reflexivo sobre el aspecto psicológico del deporte”. Asimismo, el actor extendió una recomendación a sus seguidores residentes en Nueva York, donde advirtió con humor que la intensidad de la disciplina puede generar el mismo nivel de compromiso que él experimentó. El material compartido, donde se observa al protagonista de The Umbrella Academy mientras hace jabs y uppercuts, rápidamente se viralizó y acumuló interacciones de figuras de la industria como Julianne Moore y Natasha Lyonne.

Elliot Page sorprendió con su transformación física Captura Instagram (@elliotpage)

La figura de Nolan Hanson, el entrenador responsable de esta preparación, es reconocida por su formación técnica en el New Bed-Stuy Boxing Center y su posterior especialización en el estilo soviético de boxeo bajo la guía de Talap Mamyrkanov. De acuerdo con su plataforma profesional, el preparador utiliza el boxeo como una herramienta orientada al fortalecimiento de la confianza personal y la construcción de comunidades. Este enfoque integral parece haber resonado con el actor, quien desde 2021 fue abierto sobre su proceso de transformación física tras hacer pública su identidad trans en 2020. En aquel momento, Page compartió una carta abierta en la que manifestaba su gratitud por el apoyo recibido y reafirmaba su compromiso con la búsqueda de su autenticidad personal.

Este cambio físico no es un evento aislado en la trayectoria reciente del actor, cuya evolución fue objeto de atención mediática constante. En los Premios Oscar 2022, Page ya había exhibido su renovada confianza al presentarse en la alfombra roja con esmoquin, además de declarar ante activistas trans que se sentía mejor que nunca. Page, que inició su carrera a los diez años en la serie Pit Pony y alcanzó proyección internacional con Juno, también fue noticia por su presente personal, tras hacer pública su relación amorosa con la actriz y comediante Julia Shiplett en junio de 2025.

Elliot Page dejó en evidencia que el boxeo es su nueva pasión

En el plano profesional, la atención se centra ahora en su próxima aparición cinematográfica. Elliot Page formará parte del elenco de The Odyssey, la ambiciosa adaptación del poema épico de Homero dirigida por Christopher Nolan, cuyo estreno está previsto para el 17 de julio de 2026. Si bien las especulaciones iniciales apuntaban a que interpretaría al héroe Aquiles, diversos reportes sugieren que el actor encarnaría a Sinon, un personaje táctico fundamental en la caída de Troya, quien según el mito, fue el encargado de introducir el caballo en la ciudad amurallada.

Sobre esta nueva etapa en su carrera, el actor comentó su satisfacción por retomar el vínculo con Nolan: “Volver ahora, más cómodo conmigo mismo, hace que este tipo de proyectos sean más placenteros”. Mientras se aguarda la llegada del filme, su transformación física y su actual dedicación al boxeo continúan como temas que capturan el interés de la audiencia, además de marcar un periodo de plenitud tanto personal como profesional para el artista canadiense.