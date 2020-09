Connie Ansaldi habló con lujo de detalles sobre la historia de su abuela, Elsa Sosloska, sobreviviente del holocausto

7 de septiembre de 2020 • 15:11

Apenas unos días habían pasado desde la primera vez que millones de argentinos escucharon la frase "cuarentena obligatoria" debido a la propagación del coronavirus. Corría el mes de marzo, las redes sociales habían explotado y por entonces el nombre Elsa Soslowska se hizo viral. ¿El motivo? Concientizar con el pedido de no salir a la calle. "Estuve tres años escondida en un pozo debajo de la tierra para que no me mataran. Sin bañarme y sin comida. ¿La gente no puede quedarse dos semanas en sus casas?", expresó aquella vez.

El video fue furor. Miles lo compartieron y apoyaron su postura. Quien se había encargado de grabar el material había sido su nieta Connie Ansaldi, la periodista y consultora de medios digitales, ex panelista de programas como Cortá Por Lozano, Este Es El Show e Intrusos. A casi seis meses de aquel emocionante video que traía una historia de vida interesante, la periodista charló con Pronto y reveló detalles de Abuli, como la apoda con cariño.

"Mi abuela tiene 97 años, no tiene 80. Es duro pero ella es una mujer resiliente, es una mujer fuerte y toda esa fortaleza nos la ha sabido inculcar y pasar. Lamento que a esta altura de su vida se haya tenido que enfrentar a una prueba más de resiliencia", comentó con detalles y hasta reveló que los tiempos entre visita y visita - debido a que se hace cargo de ella- es tan largo que cosidera que jamás pasó tanto tiempo sin tocar a su abuela con un abrazo. "Es desesperante", admitió.

"Ella no quiere dar lecciones porque no es una mujer que quiera adoctrinar", aseguró al ser consultada por los videos que comparte en sus redes sobre el cumplimientos con los protocolos y la relación con la época del Holocausto que vivió su abuela. "Simplemente cuenta lo que le sucedió y si le sirve a otro, buenísimo. Ella lo cuenta porque mataron a toda su familia y su madre le pidió que se escape. La mamá le dijo: 'Vos tenés que vivir para poder contar nuestra historia' y eso fue lo que hizo que ella aguante todo ese tiempo", contó.

Profundizando en los detalles, Connie aseguró que la historia de su abuela materna es de mucha superación y fortaleza. "Vos pensá que ellos eran cinco. Sus fuerzas flaquecían porque no comían, no podían salir del pozo, no se podían parar, no se bañaban, no nada. Los salvó una pareja de polacos católicos que se jugó la vida escondiéndolos", contó.

"Llegaron a ellos por pedir comida. Tocaron la puerta y mi abuelo les dijo: 'Si nos dejás hacer un escondite y que vos no nos encuentres, tampoco nos va a encontrar la Gestapo, (la policía secreta oficial nazi). Dame dos horas'".

"En esas dos horas mi abuelo armó un pozo bajo el corral de los chanchos, tapado con heno y con una puerta trampa. Entonces, cuando el dueño de casa los fue a buscar, no los encontró. Por eso los dejaron quedarse. Si te encontraban, te mataban a vos, a la familia que te escondía y a 100 metros a la derecha y a la izquierda. Por eso nadie escondía a nadie", comentó con lujo de detalles.

"Ellos escaparon cuando terminó la guerra", respondió cuando consultaron por el modo de llegar a la Argentina. Según el relato de la periodista, cuando todo acabó volver a su 'hogar' no era una opción. Los alemanes habían tomado todo y la única opción era escapar. Así es que se trasladaron a Italia - caminando con lo que tenían y robando prendas colgadas - y luego migraron a América del Sur. Con emoción y orgullo, Connie comparte constantemente momentos junto a su abuela y por parte de su comunidad cada consejo o comentario es bien recibido.