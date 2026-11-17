A poco más de un mes de su separación de Julieta Prandi, con quien estuvo en pareja seis años y 27 días casado, Emanuel Ortega se refugia en su otro amor: la música. Mientras comparte momentos que reflejan su trabajo, el artista mostró la intimidad de su vida en medio del duelo tras la ruptura con la modelo.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi se conocieron en el año 2020 a través de redes sociales y se separaron en octubre de este año, después de 27 días de casados (Foto: Instagram @jprandi)

Mediante su cuenta de Instagram, en la que acumula poco más de 170.000 seguidores, el músico dejó ver cómo transcurren sus días puertas adentro de su estudio. En una de las imágenes se lo vio sentado cómodamente en un sillón, vestido con remera negra y pantalón claro. Allí se lo ve concentrado, con sus dedos deslizados por las cuerdas de un banjo con una gran ventana de fondo.

Emanuel Ortega deslizando sus dedos por las cuerdas de un banjo con una gran ventana de fondo (Foto: Instagram/@emanuelortega1)

Lejos de aislarse por completo, el músico también buscó un cable a tierra en la actividad física y los pequeños momentos urbanos. En otra de sus publicaciones se lo pudo ver en plena rutina de entrenamiento en el gimnasio, posar frente a la cámara con remera gris y una gorra deportiva, con las máquinas de musculación del gimnasio de fondo.

Emanuel Ortega en el gimnasio (Foto: Instagram/@emanuelortega1)

A esa faceta activa se le suma una mirada más contemplativa de la calle, reflejada en una tierna escena urbana donde dos gatos —uno negro sentado sobre el techo y otro atigrado caminando por el capó— protagonizan la imagen sobre un auto clásico y avejentado.

Emanuel Ortega disfruta de la cotidianeidad (Foto: Instagram/@emanuelortega1)

“Salpicadito”, escribió en la descripción del posteo. Además de los miles de likes, recibió el apoyo de gran parte de los usuarios, quienes le hicieron llegar sus mensajes de apoyo en el difícil momento que atraviesa. “De este lado somos muchas las que estamos incondicionalmente”; “Vamos, Emanuel, con esos temas divinos y extrañamos tu hermosa voz” y “¡Me encanta que te dediques a vos, Manu! El ejercicio te descomprime de todo y el compartir con los hijos también. ¡Abrazo enorme! Todo va a salir bien, pasito a pasito, te lo prometo”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

Algunos de los comentarios que le dejaron a Emanuel Ortega (Foto: Captura Instagram/@emanuelortega1)

Este movimiento en la red social llega pocos días después de que sorprendiera con una publicación en el feed después de cinco meses y medio sin registrar actividad. En esa oportunidad, se lo pudo ver junto a su amigo, el músico Fernando Goin, en la guitarra, mientras interpretaban “Don’t Think Twice, It’s All Right”, canción que Bob Dylan lanzó en 1963 como parte de su álbum The Freewheelin’ Bob Dylan, que justamente habla de una ruptura y un desamor. “Ojalá hubiera algo que pudieras hacer o decir / Para intentar que cambie de opinión y me quede / Aunque, de todos modos, nunca hablábamos demasiado / Pero no lo pienses dos veces, todo está bien”, reza parte del tema.

Emanuel Ortega publicó en Instagram una versión de "Don’t Think Twice, It’s All Right" de Bob Dylan (Foto: Instagram @emanuelortega1)

“Hay letras que uno desea haber escrito. Reflejan algo que resuena muy familiar, casi propio”, reflexionó Ortega. “Acá un fragmento de ‘Don’t Think Twice, It’s All Right’ de Bob Dylan, con mi amigo querido”, cerró.