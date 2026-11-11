Emanuel Ortega sorprendió con un cover tras su separación de Julieta Prandi: “Casi propio”

A un mes de que Julieta Prandi anunciara su separación y sostuviera que “cada pareja es un mundo con sus propios acuerdos y algunos no son negociables”, Emanuel Ortega reapareció en Instagram. Tras las versiones de infidelidad y de los indicios de que el matrimonio no tendría vuelta atrás, decidió pronunciarse de la forma en la que mejor sabe hacerlo, a través de la música. Publicó un video de su interpretación de una canción de Bob Dylan que hizo con un amigo y dejó una profunda reflexión.

El martes 10 de noviembre, el hijo de Palito Ortega publicó por primera vez en cinco meses y medio un video en su feed de Instagram, red social en la que acumula 167 mil seguidores. Se lo pudo ver junto a su amigo, el músico Fernando Goin, que se hizo cargo de la guitarra, mientras interpretaban “Don’t Think Twice, It’s All Right”, canción que Bob Dylan lanzó en 1963 como parte de su álbum The Freewheelin’ Bob Dylan, que justamente habla de una ruptura y un desamor. “Ojalá hubiera algo que pudieras hacer o decir / Para intentar que cambie de opinión y me quede / Aunque, de todos modos, nunca hablábamos demasiado / Pero no lo pienses dos veces, todo está bien”, reza parte del tema.

Emanuel Ortega publicó en Instagram una versión de "Don’t Think Twice, It’s All Right" de Bob Dylan (Foto: Instagram @emanuelortega1)

“Hay letras que uno desea haber escrito. Reflejan algo que resuena muy familiar, casi propio”, reflexionó Ortega. “Acá un fragmento de ‘Don’t Think Twice, It’s All Right’ de Bob Dylan, con mi amigo querido”, cerró. Varios de sus seguidores, incluida India, su hija menor con Ana Paula Dutil, le dieron el visto bueno a la versión y el video alcanzó casi 300 mil reproducciones.

El fin de semana, Emanuel Ortega se reunió con sus padres y sus hermanos para celebrar el cumpleaños de Rosario instagram.com/rior0sa

La publicación llegó horas después de que la familia Ortega —incluido Emanuel— se reuniera para celebrar el cumpleaños número 41 de Rosario. El festejo incluyó un almuerzo al que asistieron Palito Ortega y Evangelina Salazar y también Julieta y Martín, y una cena en la que también dijo presente Charly García.

Julieta Prandi no cree que Emanuel Ortega esté mal por su divorcio: la frase con la que descolocó a un periodista

La propia Julieta Prandi reconoció que no hay posibilidades de darle una segunda oportunidad a su matrimonio con Ortega, luego de que él mantuviera conversaciones y hasta reuniones en su estudio de grabación con otras mujeres. Recientemente, en una entrevista con Puro Show (eltrece), la modelo puso en duda que su expareja esté sufriendo por la ruptura. Cuando le preguntaron si estaba en contacto con él, respondió: “No lo voy a contar. Es un tema privado”.

Julieta Prandi habló de su separación de Emanuel Ortega

Frente a esto, el cronista también le hizo saber que, según los dichos del entorno del músico, él estaría “destrozado” por lo sucedido. “¿Te consta?”, lanzó tajante la modelo y retrucó: “También dichos de personas cercanas dijeron un montón de cosas de mí que no tienen ni pie ni cabeza”. En esta misma línea, y sin ocultar su malestar frente a los comentarios, arremetió: “Todo lo que pasó me conmueve. Pero lo que me pasó es que ponen el foco en mi reacción en vez de ponerlo en la falta de respeto y me parece que ese es el mundo del revés”.