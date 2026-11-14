Julieta Prandi habló sobre los rumores que la vinculan con una expareja y fue contundente

Hace un mes, Julieta Prandi anunció a través de sus historias de Instagram que estaba separada de Emanuel Ortega, su pareja durante seis años y su marido por solo 27 días. Lo que aconteció después fue una seguidilla de ataques y defensas, presuntas terceras en discordia, una luna de miel cancelada y unas vacaciones en Río de Janeiro. La modelo está enfocada en su trabajo, en sus hijos y en rearmar su vida y, entre medio de todo esto, surgieron versiones de que se la habría visto muy cerca de un exnovio. Ella se hizo eco de los rumores y dejó los tantos en claro.

Julieta Prandi dijo que no hay posibilidades de una segunda oportunidad con Emanuel Ortega

Todo comenzó cuando Gustavo Méndez dijo en La mañana con Moria (eltrece) que el jueves 5 de noviembre, una expareja habría estado en el mismo restaurante de la Costanera. “Mirada va, mirada viene. Ella post cuarenta, él treinta y pico, mega rockero. Salieron cuatro meses después de la primera separación que tuvo ella. Fue un verano mega fogoso. Ella tiene hijos, él no. Estoy en condiciones de decir que están muy cerca”, sostuvo al término de la emisión del viernes 13 del programa.

Finalmente, tras dar varias pistas, reveló que quienes estuvieron “muy cerca” fueron Julieta Prandi y el guitarrista de Airbag, Guido Sardelli. Cabe recordar que la modelo de 45 años y el músico de 37 tuvieron un breve romance a principios de 2020. Los rumores empezaron en diciembre de 2019 luego de que ella estuviera en conciertos de la banda y tiempo después él admitió que estaban en una relación. Sin embargo, a los tres meses se separaron, según trascendió en aquel momento, por decisión de él.

Julieta Prandi aseguró que está sola y que con su ex Guido Sardelli solo coincidieron en un restaurante (Foto: Instagram @jprandi / @guidoarmido)

Ahora, a partir de las versiones de que se habrían reencontrado en un restaurante, Julieta Prandi se pronunció al respecto. Dijo estar al tanto de los rumores, pero desmintió una reconciliación con su ex. “La verdad, no sé de dónde lo sacaron, estoy sola completamente”, le dijo a Pronto. “Solo salí al cumpleaños de una amiga el jueves pasado y de casualidad él fue a comer ahí. Coincidimos en el restaurante, nada más”, sentenció.

En cuanto a la relación con Ortega, días atrás la propia Prandi aseguró que no había posibilidades de reconciliación. Incluso puso en duda que su expareja esté sufriendo por la ruptura y evitó revelar si está o no en contacto con su ex, argumentando que era “un tema privado”. Recientemente, el cronista de Puro Show (eltrece) le mencionó que, según el entorno del músico, él estaría “destrozado” por lo sucedido. “¿Te consta?”, lanzó tajante la modelo y retrucó: “También dichos de personas cercanas dijeron un montón de cosas de mí que no tienen ni pie ni cabeza”.

Julieta Prandi habló de su separación de Emanuel Ortega

En esta misma línea, y sin ocultar su malestar frente a los comentarios, arremetió: “Todo lo que pasó me conmueve. Pero lo que me pasó es que ponen el foco en mi reacción en vez de ponerlo en la falta de respeto y me parece que ese es el mundo del revés”. Asimismo, esta semana Prandi habló sobre su divorcio con Intrusos (América TV) y dijo: “Es un trámite que se va a hacer con los abogados. No hay división de nada, es un trámite; como fue poner la firma, ahora se disuelve”.