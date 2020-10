"Emily in Paris": la actriz Ashley Park recordó su lucha contra la leucemia

Ahsley Park, quien interpreta a Mindy en la popular serie de Netflix, habló con Cosmopolitan sobre la leucemia en su adolescencia. El Comercio (Perú)

"Hay mucha gente que me pregunta acerca de mi experiencia con el cáncer. No me importa en absoluto hablar del tema ya que creo que es importante abordarlo", dijo la actriz Ashley Park a la edición estadounidense de la revista Comospolitan. La artista coreana, que interpreta a Mindy en la reciente serie Emily in Paris, reveló que tuvo cáncer cuando tan solo era una adolescente. La noticia sorprendió a los miles de fanáticos del nuevo boom de Netflix.

Con 15 años de edad, la actriz se enfrentó a un diagnóstico de leucemia. Aunque asegura que nunca quiso ser solo "la chica cáncer", lo cierto es que la enfermedad lamentablemente afectó esos primeros años de su vida, en los que estaba a punto de empezar su carrera como actriz.

"Nunca quise ser etiquetada como la 'chica asiática', sino que quería ser una chica más, luego cumplí los 16 años y resultaba que era la chica calva y enferma. En ese momento no quería pensar acerca de que podía quedarme estéril o que mi corazón se podía parar, porque una vez que lo decís en voz alta, ya lo estás pensando", contó Park.

Pese que no fue fácil, esos años de su vida pronto quedaron atrás. La actriz habló en el medio estadounidense sobre el proceso después de tener una enfermedad tan fuerte a nivel emocional como es el cáncer. Dijo que le recomendaron hacer terapia, aunque ella decidió no hacerlo. Lo tenía claro: su terapia era la actuación. Los años siguientes se dedicó a trabajar en su carrera y hoy es una de las estrellas de un éxito de Netflix.

Y aunque muchos creemos verla por primera vez en la exitosa serie de la plataforma, lo cierto es que Park lleva años en la industria. La actriz coreana ha participado en proyectos como la obra The King and I y Mean Girls ambas producciones de Broadway. De hecho, esta última le otorgó una nominación a los Tony Awards.

Hoy, la actriz quiere dejar atrás esos años difíciles de su vida y dedicarse a su carrera. "Es importante verbalizarlo, pero también aprecio cuando no me piden que hable sobre dicha experiencia o cuando no mencionan 'todo lo que he pasado en la vida", dijo al medio estadounidense.