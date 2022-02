Emocionada, Verónica Lozano reapareció en las redes sociales tras ser operada en Estados Unidos

Luego de un intenso año de trabajo, Verónica Lozano se tomó unas merecidas vacaciones. Junto a su familia y un grupo de amigos, la conductora de Telefe decidió escaparse del calor sofocante del verano argentino y viajó a Aspen, Estados Unidos. Pero su relajante escapada no terminó tan bien como esperaba ya que, durante un paseo de esquí en las nevadas montañas, sufrió un severo accidente que la obligó a pasar por el quirófano. En medio de la preocupación tanto de sus colegas como de sus seres queridos, reapareció en sus redes sociales para enviar un mensaje tranquilizador.

El 9 de febrero, la noticia del accidente llegó a todos los medios gracias a que Ángel de Brito lo comunicó en su cuenta de Twitter. “Ambulancia y 6 médicos. La aerosilla no frenó bien y al bajar, pasó lo qué pasó. Tiene un talón lesionado, que están estudiando. Estaba con El Corcho (su marido) y con Analía Franchin (amiga y colega)”, especificó el excondcutor de Los ángeles de la mañana (eltrece).

Más tarde, se supo que Lozano había quedado mal ubicada en una aerosilla y que no pudo sostenerse el tiempo suficiente, se cayó desde 7 metros de altura y se quebró ambos tobillos. Pasado el duro momento, la conductora fue transportada al Aspen Valley Hospital para esperar el veredicto de los médicos. Desde allí, Verónica se comunicó con Cortá por Lozano a través de una llamada por Zoom y narró en primera persona el terrible accidente.

Verónica Lozano detalló cómo fue su accidente

Durante el diálogo, explicó: “Quedé colgada. La aerosilla empieza a avanzar y yo quedo agarrada de uno de los fierros de la silla con la mano derecha y del otro lado me agarraba Analía, y la instructora me agarraba del casco. Sentía que me estaba por morir, realmente. Veía y escuchaba todo. Anita gritaba y la instructora me decía ‘aguanta’. La gente gritaba”. Sin poder contener las lágrimas, agregó: “La virgen me protegió. Sentí que estaba en manos de Dios”.

Paz, la hermana de Verónica Lozano, habló en sus redes sociales sobre la operación instagram @pacitalozano

Finalmente, los profesionales médicos determinaron que Lozano debía ser sometida a una cirugía de reconstrucción de ambos pies ya que “quedaron como dos papas aplastadas”. La operación fue todo un éxito y, ahora, trascendió la intensión de la conductora de regresar a la Argentina para hacer la rehabilitación.

Fue su hermana, Paz , quien anunció a través de las redes que la intervención fue exitosa. “Todo salió como esperamos. El Doc muy contento. Pronto estará con nosotras. Gracias por tanto amor y por todos los mensajes. Soy una afortunada”, escribió en una historia de Instagram junto a una foto de ella con su sobrina, Antonia, hija de Verónica y Jorge ‘Corcho’ Rodríguez.

El agradecimiento de Verónica Lozano tras su paso por el quirófano instagram @verlozanovl

Más tarde, la actriz compartió en su propia cuenta una foto en donde se ve una ventana que muestra el paisaje nevado y sobre la imagen dejó un emotivo mensaje. “Gracias por el amor y las oraciones. He recibido más amor del imaginado por mí”, expreso. Y continuó: “Gracias Dios, virgencitas invocadas, santos/as, ángeles, energías. Cada uno a su modo y bajo el nombre que hayan elegido ha llegado a mí y me han colmado de paz y amor”.