Verónica Lozano repasó su accidente, habló de negligencia y contó entre lágrimas que está “viva de milagro”: “Sentía que me iba a morir”

A casi una semana del terrible accidente que sufrió en Aspen durante sus vacaciones, Verónica Lozano habló del episodio en primera persona. En una comunicación vía zoom con Paula Chaves y todo el panel de su programa, Cortá por Lozano, la conductora de Telefe detalló cómo fue que cayó de la aerosilla, qué sintió en ese momento, cómo vivió el episodio y de qué manera reaccionó la empresa de esquí. Además, rompió en llanto en dos oportunidades: cuando dijo que la Virgen la salvó y al repasar una charla con su marido, Jorge Corcho Rodríguez.

“Tenía ganas de hablar, es mi casa”, arrancó Lozano la comunicación. “Para despejar dudas y contar cómo fueron los hechos”, agregó luego. “ La verdad es que fue horrible, un accidente muy espantoso, una negligencia absoluta del centro de esquí y la verdad es que estoy viva de milagro ”, resumió para arrancar. Luego, aclaró que el proceso de recuperación va a ser largo y que frente a tanto dolor y de cara a lo que se viene, prefiere ponerle humor y alegría al proceso.

Consultada sobre cómo fue que quedó colgada, Lozano contó el accidente en detalle. “Es una silla séxtuple. Íbamos tres: una instructora, Analía Franchín y yo. Al sentarme, se traba el bastón y eso hace que impida que se baje la barra de seguridad”, contó, y explicó que en ese momento le avisó a quien estaba a cargo de la silla para que la detenga. “Eso no ocurre, yo trato de sacar el bastón y quedó colgada. Todos empezamos a gritar ‘Stop, stop, stop´ pero nunca se detuvo”, reveló, y definió, contundente, el momento: “Fue espantoso, una secuencia de terror” .

Vero Lozano se cayó desde una aerosilla

“Tendrían que haber detenido la silla. La silla empezó a avanzar y cada vez se hacía más alta la distancia con la nieve. Imagínense la desesperación. Yo quedé agarrada de un fierro y con la otra mano me agarraba Ana Franchín”, continuó el relato. Lozano señaló que como en las manos llevaba mitones, se le hizo mucho más difícil mantener el agarre, y que la instructora le tenía agarrada del casco. Además, como la barra no había bajado, las tres podrían haber caído al vacío.

“Yo sentía que me estaba por morir realmente”, disparó Lozano, y aclaró que ella todo el tiempo estuvo consciente. “Yo veía al señor con la colchoneta y en mi cabeza calculaba cuánto yo podía llegar a aguantar”, explicó sobre el tiempo que estuvo colgada y lo que le pasó por la cabeza en ese instante . En ese momento, mientras la instructora le gritaba que aguante, se le zafó la mano y quedó agarrada del sillón. Abajo, la gente gritaba ‘ayuda’. Era como todo un delirio”, sentenció, “Sentí que estaba en manos de dios. Dije ‘me tiro, me muero, quedo paralítica’. Pensé todo”, completó. “Yo creo que les dije “está todo bien, no aguanto más”, repasó, y en ese momento se soltó.

Luego de soltarse, la conductora explicó que sintió dos latigazos. “La importancia de usar casco, ¿no? La verdad. Y el milagro. Yo creo en Dios firmemente. No sé si ahí la Virgen me protegió…”. Lozano no llegó a terminar la oración, se quedó en silencio y rompió en llanto . Una vez repuesta, relató cómo los médicos que se acercaron a asistirla revisaron si había más lesiones y contó que mientras estaba tirada en el piso, viendo el cielo despejado, las aerosillas volvieron a funcionar y en ese momento pasó Corcho Rodríguez por arriba, le hizo gestos con las manos y ella le respondió que estaba todo bien. “Fue conectar con él, el amor y decir, bueno, que también él se quedara tranquilo”.

Siempre consciente, Lozano relató cómo la bajaron de la montaña, le realizaron las primeras atenciones en un hospital cercano y luego la derivaron a un centro médico de mayor complejidad. “Sentía mucho dolor en los pies”, contó, y reveló que tuvieron que dormirla para sacarle las botas porque la sensación era insoportable.

Sobre la empresa de esquí, Lozano dijo que en ningún momento la llamaron, ni se pusieron a disposición, ni quisieron para saber cómo estaba. Además, si bien no le gustó la difusión del video, expresó que sirve como prueba. “Esto no puede quedar así”, explicó, y aseguró que ya hay abogados trabajando en el tema .

Un apoyo incondicional

Lozano explicó que, como cuando cayó de la aerosilla Rodríguez no estaba en esa misma pista, hasta que no vio el cuadro de situación el empresario no sabía con certeza lo que había sucedido. Una vez en el lugar, el empresario no se despegó de la conductora. Cuando fue trasladada al centro de atención donde será operada, Lozano reveló una tierna situación. “Ahí lo vi a Corchito que se asomó por la ventana, entró, se subió a la ambulancia y le dije ´Te amo, te amo, te amo. Tal vez no te lo digo mucho, pero te amo, te amo mucho´ y me puse a llorar”.

Durante la charla, Lozano se quebró una vez más. Fue cuando revivió otra charla con Rodríguez, luego del primer día de internación, ya bañada, limpia y tras haber practicado por los pasillos del hospital andar en la silla de ruedas. Luego de reencontrarse, fueron a tomar un café. En ese momento ella lo miró y le dijo: “Perdón por esto”. “No porque sintiera culpa sino porque estábamos de vacaciones”, aclaró. “Y él me dijo ´yo pensé que te habías muerto´” .

Sobre lo que se viene, Lozano explicó que el miércoles tiene turno con el médico, que en ese momento van a evaluar la situación y que seguramente la intervención quirúrgica, en donde le van a operar los dos talones, sea el jueves. “La operación dura cuatro horas, es boca abajo. Te hacen una ele en el pie”, detalló, y explicó de forma gráfica que uno de los talones quedó pulverizado: “Es como si fuera una papa que se aplastó así”, dijo haciendo un gesto de fuerte impacto.