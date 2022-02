Verónica Lozano tuvo un accidente mientras esquiaba en Aspen

Verónica Lozano aprovechó sus vacaciones para disfrutar un poco de la temporada de esquí norteamericana y viajó hasta Aspen, Colorado, junto a su marido, Corcho Rodríguez; su hija Antonia y algunos amigos. Sin embargo, en medio del disfrute, la conductora sufrió un accidente que la obligó a ser atendida en un hospital de la zona.

La noticia la dio Angel De Brito a través de su cuenta de Twitter. “Vero Lozano tuvo un accidente en la montaña esquiando, en la bajada de la aerosilla. Fue hace cuatro horas. Está en observación. Por suerte, está bien. Hablé con ella recién”, escribió el periodista el martes por la noche en su cuenta.

“Ambulancia y seis médicos. La aerosilla no frenó bien y, al bajar, pasó lo que pasó. Tiene un talón lesionado, que están estudiando. Estaba con el Corcho, con (Analía) Franchín y con otros argentinos que esquían en la misma pista. Está todo bien ahora, después del susto”, agregó en otro tuit, llevando tranquilidad sobre el estado de salud de la conductora de Cortá por Lozano.

Ante la catarata de mensajes recibidos preguntando por su salud, Lozano decidió enviarle un mensaje a sus seguidores a través de Twitter. “ ¡Estoy bien! Gracias por la preocupación y el amor ” escribió sin dar muchos detalles.

La conductora y Rodríguez aprovecharon los días en Aspen no solo para disfrutar de la nieve sino para festejar un nuevo aniversario. El lunes a la noche, la pareja celebró junto a sus amigos el amor que se tienen. A través de Instagram, ella mostró una foto del menú organizado especialmente para la ocasión.

“Aniversario de Verónica y Jorge. 7 de febrero de 2022. Familia, amor y respeto”, se podía leer en la carta del restaurante. La comida consistía en una entrada, primer plato, segundo plato y postre. Los comensales disfrutaron de exquisiteces como caviar, burrata con trufa negra, jamón ibérico, risotto de langosta y carnes, entre otros platos.

“Él seduce hasta a un colibrí, él te invita y te hace la pizza, te amasa y te sirve el vino. Es un encantador y muy amoroso”, decía Lozano sobre su pareja hace unos meses durante una entrevista con No se puede vivir del amor (La Once Diez). “Él es muy estético, muy puntilloso”, agregaba.

Durante esa charla, también se animó a contar detalles de la personalidad de Corcho. “Si vamos a lo binario, él es más mujer que yo”, lanzó y luego siguió: “Tiene que estar todo impecable y oler bien. Rompe las pelotas de lo lindo (sic). Si hay puntos de discusión tienen que ver con esas cosas”. Sin embargo, la conductora especificó: “Es bastante sensible y bastante llorón. Si se pone a hablar de algo, se emociona con ciertos temas y llora. Es lindo ver a ese padre”.

Lozano también reveló si mantenían una relación abierta o cerrada, y aunque admitió que es cerrada, aclaró que existen algunos “permitidos”: “Yo siempre digo: ‘A mí no me lastimes. Si cada uno quiere tener una cuestión que sea con respeto’. No creo que las personas seamos de otras personas, no creo en las posesiones”.

“Sí, no me cabe la falta de respeto. Eso de tener dos familias: una en el campo y otra en la ciudad. Pero si te vas de viaje y yo no me entero y no volvés todo mordido, está todo bien”, culminó.