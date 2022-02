Tras ser operada, Verónica Lozano mostró la intimidad de su lujosa internación

Luego de un intenso año laboral, Vero Lozano se tomó vacaciones junto a su familia y amigos. El destino elegido fue Aspen, Estados Unidos, con el objetivo de esquiar. Sin embargo, este viaje en busca de relax se convirtió en un calvario tras el accidente que sufrió la conductora: cayó de una aerosilla y se fracturó los dos tobillos. A 10 días del hecho, fue operada para comenzar con su recuperación y mediante su cuenta de Instagram mostró cómo pasa este momento en el Aspen Valley Hospital.

Antes de la intervención, la conductora de Cortá por Lozano (Telefe) rompió el silencio y en diálogo con sus compañeros señaló que iba a someterse a una operación que duraría al menos cuatro horas. “Tienen que meter clavos para reconstruir porque el pie me quedó como una papa que se aplastó. Sé de la gravedad de la situación, pero confío”, anticipó.

La conductora viajó a Aspen junto a su esposo, su hija y un grupo de amigos (Foto Instagram @verolozanovl)

Finalmente, la cirugía se llevó a cabo el 17 de febrero. Desde su cuenta de Instagram, Vero agradeció a quienes le enviaron palabras de apoyo. Además, mostró el interior de la habitación en la que lleva adelante la recuperación. Con una panorámica vista a las montañas nevadas, cuenta con un amplio espacio en el que además de su cama tiene un gran sillón, mesa y una reconfortarle silla.

Vero Lozano regresaría a Argentina la próxima semana (Foto Instagram @verolozanovl)

En las dos imágenes, se puede ver a su esposo, Jorge ‘Corcho’ Rodríguez, quien es su incondicional compañía. Recostado en el gran sillón y al costado de su esposa, el empresario se instaló en la lujosa habitación. “El reposo de guerrero. Siempre a mi lado”, describió Lozano sobre la imagen de su pareja.

La familia se muestra muy unida (Foto Instagram @pacitalozano)

La familia se muestra muy unida ante este momento que atraviesa, y fue la hija de la conductora quien comunicó que la operación había sido exitosa. “¡Mamita está bien! ¡Todo salió como esperábamos! El doc, muy contento. ¡Pronto estará con nosotras!. ¡Gracias por tanto amor y por todos sus mensajes! ¡Soy una afortunada!”, escribió la niña de 12 años en la cuenta de Instagram de su tía, Paz Lozano, que viajó de urgencia a Estados Unidos tras el accidente.

Verónica Lozano en primera persona cómo fue el accidente

El martes 8 de febrero, la conductora se encontraba en el exclusivo centro de esquí Aspen Snowmass y se trasladaba en una aerosilla junto a su instructora y su amiga, Analía Franchín, y advirtió que la barra de seguridad quedó trabada, por lo que no funcionaba como debía. Ante el peligro que esto significa, pidió que el transporte frenara, pero eso no sucedió.

Verónica Lozano detalló cómo fue su accidente

“Fue una secuencia de terror horrible. Nunca me llegó a bajar la barra. Cuando voy a sentarme, levanto el culito para saltar el bastón, pero estaba trabado y quedé colgada. La aerosilla empieza a avanzar y yo quedo agarrada de uno de los fierros de la silla con la mano derecha y del otro lado se agarraba Analía Franchín, y la instructora me agarraba del casco”, detalló. Los minutos se volvieron una eterna espera para Vero, que aseguró que sintió que se iba a morir. La ayuda no llegó a tiempo y cayó desde siete metros hacia la nieve.