Me gusta Me gusta

¡A volar! Meryl Streep se divirtió posando para los pararazzi al llegar al screening del film The Laundromat, en Venecia

Venecia. Penélope Cruz, de blanco Foto: Agencias

¿Me firmás, me firmás? Cientos de fans le pidieron una foto y un autógrafo a Penélope Cruz

Alfombra roja I. Sienna Miller lució muy sonriente en Venecia con un vestido largo, rosa pálido, con unos bordados dorados, creación de Gucci Foto: Agencias

¡Flashes a ella! La hija de Johnnt Depp, Lily-Rose Depp, estuvo en Venecia para presentar en sociedad el film The King del que forma parte Foto: Agencias

Look de día, look de noche. ¿Qué opinan del estilo de Lily-Rose Depp en su paso por Venecia? Foto: Agencias

Muy sonrientes. Así se mostraron Jessica Chastain y James McAvoy en la premiere de la segunda entrega de It realizada en Londres Foto: Agencias

Alfombra roja II. Hacia la premiere de Londres de la segunda entrega de It también se dirigió la actriz Diane Kruger

Momento selfie. Las actrices de Notas perfectas, Anna Kendrick y Brittany Snow, no solo son amigas en la pantalla si no también en la vida real y esta semana se dejaron ver en el partido de tenis de Serena Williams Foto: Agencias

¡Vamos Serena! La actriz Queen Latifah también estuvo presente en el partido que jugó Williams vs la tenista china Qianq Wang Foto: Agencias

Timothée Chalamet sorprendió en Venecia con un estilo desafiante y un traje gris perla de Haider Ackermann, para la presentación de la película The King Foto: Agencias

¿Baby boom? Katy Perry asistió -junto a Orlando Bloom- al casamiento de Ellie Goulding con un amplio vestido en tonos pasteles y acuarelados de Sies Marjan, que alimentaron los rumores de embarazo Foto: Agencias

Julie Andrews asistió a la Mostra para recibir el León de Oro a la trayectoria Foto: Agencias

Para la gala de los GQ Men Of The Year Awards 2019, Elle Fanning eligió un romántico diseño en negro con detalles florales, de Dolce and Gabbana Foto: Agencias

La influencer italiana Chiara Ferragni acaparó todas las miradas en el Festival de Venecia con un diseño de Dior en azul noche, con brillos, transparencias y un pronunciado escote Foto: Agencias