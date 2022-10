En medio de las polémicas y las peleas, surgió el amor y la primera pareja de Gran Hermano 2022

escuchar

A tan solo cuatro días del comienzo de Gran Hermano (Telefe), en la famosa casa ya se formaron grupos, hubo peleas, malentendidos, estrategias e incluso se formó la primera pareja de la décima edición del reality. Este jueves, antes de que Martina salvara a Alfa de la placa de nominados, la mesa de debate repasó alguno de los videos más importantes en estos días y uno de ellos fue el beso entre Juliana Díaz y Maxi Giudici.

“Tenemos amor en la casa”, introdujo Santiago del Moro antes de mostrar un video de la declaración de amor de Thiago sobre Romina, la exdiputada. Sin embargo, esa aún no es una pareja armada.

Luego sí, se vio un video de cómo se construyó la relación entre Juliana y Maxi. “Tenemos romance, decía yo ‘¿Cuándo se va a dar?’”, se preguntó Santiago del Moro.

Juliana y Maxi son la primera pareja de Gran Hermano 2022

Y mostró un clip de Maxi y Juli. “Yo trabajé para unos chicos que organizaban eventos y hacía casting para esas huevadas, me pagaban bien”, le dijo Juliana en una conversación cerca de la pileta a Maxi, quien le respondió: “Las mujeres argentinas allá garpan... Si ya estás buena acá, alla sos ‘ufff’”. En otro de los momentos del video, ella le hace masajes en la espalda y le comenta al oído: “Estoy toquetona gordo, perdón”, a lo que él le responde que le encanta.

Además, la flamante pareja habló de cómo es cada uno en las relaciones amorosas. “¿Sos muy noviero, Maxi?”, le consultó Juliana y él contestó: “Más o menos... sí. Cuando conozco a alguien, me engancho”. Ella, lejos de llevarle la contra, coincidió: “Yo también, cuando me engancho, me engancho hasta las trancas mal, pero no me pasa nunca. Me pasa una vez cada muerte de Obispo, pero cuando me pasa, me pasa fuerte”.

El cordobés Maximiliano en la presentación de Gran Hermano (2022) Gerardo Viercovich

En el video se vieron diferentes momentos compartidos por ambos, en la que se sonríen constantemente. En un momento, Juliana se puso un atuendo que le gustó a varias de las chicas de la casa y señaló: “Le voy a preguntar a Maxi si le gusto... se me escapó perdón”.

Juliana después contó una anécdota en el living de la casa: “‘¿Alguna vez te dijeron que sos parecida a alguien?’ y yo dije a Tini Stoessel porque me lo habían dicho un par de veces”. El cordobés, con mucha rapidez, le contestó: “A lo mejor conseguís a tu Rodrigo De Paul acá”. En la última escena de esta romántica historia, ambos se acostaron en la cama de costado y él le tomó las manos.

Sin embargo, Santiago del Moro se quedó con ganas de ver más: “Esto no es nada... Chicos yo no sé si es hermosa o no es hermosa, tiene todo el derecho del mundo a enamorarse. Yo creo que Juliana está re caliente”. Por su parte, Gastón Trezeguet aseguró que es la “antiestrategia” porque es el peor momento para ponerse de novio, ya que se forma una “isla dentro del grupo”.

Por último, desde el programa mostraron el beso final entre Juliana y Maxi en la cama y en frente de sus compañeros. Las chicas, con Daniela y Julieta al mando, la felicitaron por dar el primer beso en la casa de Gran Hermano.

