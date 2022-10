Gran hermano 2022, en vivo: el minuto a minuto tras la polémica de Alfa

escuchar

11.10 | Thiago declaró su amor por la exdiputada, Romina Uhrig

Los participantes llevan tres días de convivencia y las alianzas de juego comienzan a crearse en Gran Hermano (Telefe). Pero también, se entrelazan los sentimientos. Thiago Mediana, fue el primero que expresó su deseo de un acercamiento con su compañera, Romina Uhrig. “A la exdiputada le dije que me atraía. A mí me gustan las chicas más grandes, yo tengo 19″, reveló en una charla nocturna con sus compañeros de cuarto acerca de la mujer de 34 años.

11.00 | Las frases de Alfa que desataron la polémica con Alberto Fernández

“Lo conozco hace 35 años; Alberto Fernández a mí me coimeó un montón de veces”.

"Hay muchos políticos que se han atado al poder que son Cafiero, los hijos de Cafiero . Los nietos de Cafiero. Los Saadi. Los Rodríguez Saá ".

"Han hecho fortunas con la política. La gente está un poco cansada de todo eso".

"La vacunación VIP y con la fiesta de Fabiola (Yañez) fue vergonzoso para la gente".

10.30 | Alberto Fernández iniciará acciones legales contra Gran Hermano

Tras el comunicado de Grabiela Cerruti, Gregorio Dalbon -el abogado de Alberto Fernández- tomó la palabra para expresar la postura de su representado. “De persistir las injurias tanto @telefe, la producción del programa y el participante serán pasibles de daños y perjuicios por daño contra el honor del Presidente de la Nación”, escribió mediante Twitter. Asimismo, solicitó que los involucrados se retracten en un lapso de 48 hs, de no ser así se dará pie a la demanda. “Me instruyó a iniciar las acciones civiles por daño contra su honor”, aseguró sobre el pedido del mandatario.

Habló el abogado de Alberto Fernández (Captura Twitter)

10.15 | Quién es Alfa, el participante más polémico de GH

Walter Santiago, apodado como Alfa por su fanatismo por los autos, no se caracteriza por tener un bajo perfil, según sus propias palabras. “Nadie va a decirme qué tengo que hacer. Siempre fui líder. Soy muy calentón, muy rencoroso y tengo muchísima memoria, no me olvido de nada”, describió en su presentación. El hombre de 60 años, oriundo de Tigre, se dedica a la compraventa de vehículos en el país y fuera, lo que lo llevó a tener contacto con figuras como Ricardo Fort. En 2014, participó de MasterChef (Telefe), por lo que su paso en los medios tiene una larga data.

Alfa

10.00 | El descargo de Santiago del Moro por los dichos de Alfa

“Este es un programa que trabaja con cámaras abiertas. Lo que los chicos digan dentro de la casa corre por cuenta de ellos mismos”, aclaró Santiago del Moro sobre el cierre de la gala del miércoles por la noche. Sin dar nombres, hizo referencia a los polémicos dichos de Alfa y la repercusión posterior. Asimismo, aclaró que los participantes firman un documento en el que se aclara que “se hacen cargo de las cosas que dicen y de las personas a las que nombren”.

Santiago del Moro sobre los dichos de Alfa

9. 45 | Gabriela Cerruti desmintió los dichos de Alfa

La vocera oficial de Alberto Fernández emitió una hilo de Twitter para desmentir los dichos de Alfa. “El Presidente no tiene información sobre esta persona ni recuerda haberla conocido”, expresó en primer lugar. Luego, afirmó que el mandatario “nunca se vio involucrado en hechos de corrupción”, siendo la transparencia un eje fundamental en su gestión pública.

La palabra de Gabriera Cerruti tras los dichos de Alfa (Captura Twitter)

9.30 | Walter “Alfa” Santiago habló de su supuesta relación con Alberto Fernández

Walter “Alfa” Santiago insertó la política como tema de conversación con sus compañeros. El martes por la tarde, refirió a una supuesta relación que tendría con el presidente de la Nación. “Lo conozco hace 35 años; Alberto Fernández a mí me coimeó un montón de veces. Lo conozco muy bien. Hay muchos políticos que se han atado al poder que son Cafiero, los hijos de Cafiero, los nietos de Cafiero. Que se han enquistado en el poder y han hecho fortuna”, expresó bajo la escucha atenta de los demás participantes.

Alfa sobre Alberto Fernández

9:20 | Cuándo es la gala de eliminación de Gran Hermano

La votación del público comenzó el miércoles por la noche - día que se conocieron los nominados- hasta el domingo, en la Gala de Eliminación. Ese día, el elegido deberá abandonar la casa.

La placa de nominación de Gran Hermano 2022 (Foto Instagram @granhermanoar)

09.10 | Quiénes son los primeros nominados de Gran Hermano

El miércoles por la noche tuvo lugar la gala nominación en la casa de Gran Hermano. Todos los participantes debieron emitir su voto y la placa final quedó compuesta por cuatro participantes. Walter “Alfa” Santiago y Tomás Holder con 12 puntos y Marcos Ginocchio y Agustín Guardis con 7. El público elegirá quien queda fuera de juego.

Nominación

