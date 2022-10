Gran Hermano: por qué se hace llamar Alfa el polémico participante del reality

escuchar

Walter Santiago, apodado “Alfa”, de 60 años, es el participante de la recién iniciada temporada 2022 de Gran Hermano que, sin dudas, más ha dado que hablar hasta el momento. Es que el hombre, en pleno reality, realizó una acusación de corrupción contra el presidente Alberto Fernández y la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, se encargó de contestarle a través de las redes sociales.

A partir de entonces, el participante más longevo de la casa más famosa de todo el país se colocó en el centro de la escena, no solo mediática, sino también política. Y, lógicamente, todos quieren saber algo más sobre este personaje. Por ejemplo, a qué se debe que se haga llamar con el curioso sobrenombre de ‘Alfa’.

Quién es "Alfa", el polémico participante de Gran Hermano

Walter Santiago nació en Tigre, y se dedica a la compra y venta de autos. Su apodo tiene relación, precisamente, con el carácter fierrero del que es, hasta ahora, el integrante más polémico del reality de Telefe. Él mismo contó el origen de su seudónimo en la primera cena que tuvo con la totalidad de los participantes de Gran Hermano, el pasado lunes por la noche.

Tras concitar la atención de todos los reunidos alrededor de la mesa de la casa del ojo que todo lo ve, ‘Alfa’ narró la historia de su vida que tenía relación con el origen de su particular mote. “Yo tuve un Alfa Romeo convertible color amarillo, en el año 1986, que no había autos importados en esa época -dijo-. Era una coupé convertible color amarillo. Yo en esa época paraba en el (restaurante y bar) Open Plaza, que ya cerró, en Del Libertador y Tagle, que era punto de encuentro. Cuando pasaban y veían el auto mío decían: ‘Está el Alfa, está el Alfa’. Y quedó el Alfa”.

Hasta allí parecía cerrada la historia del sobrenombre de Walter Santiago, pero el relato incluía una segunda parte, que el integrante de Gran Hermano se encargó de contar, en otro momento de esa primera cena del reality. “Yo viví en Miami 13 años, tuve una agencia de autos que fue famosa, fue muy conocida, Alfa Auto 6″, introdujo el carismático personaje.

Alfa contó a sus compañeros de Gran Hermano el origen de su sobrenombre Captura Telefe

“Cuando pongo la agencia de autos en Miami en el año 2000 no sabía qué nombre ponerle -continuó Alfa-. Entonces, un cubano americano divino que me alquilaba el local, el doctor Márquez, me dice: ‘Oiga, Santiago, entre todos los libros de carras que usted trajo, agarra uno de ellos, corra las páginas y meta un dedo adentro. Donde caiga, ese es el nombre’. Y corro la página así, meto el dedo y, por mi vida, que el dedo cae en un Alfa Romeo convertible color amarillo”.

El relato de Alfa había mantenido en silencio al resto de los participantes de Gran Hermano, que se sorprendieron con el final inesperado de la historia. A continuación, en esa primera cena, Santiago siguió contando situaciones de su vida, como que estuvo a punto de morirse unas siete veces o que de niño le robó un coupé Torino a su padre.

Lo cierto es que este participante de Gran Hermano hasta ahora hace honor a su apodo y llama la atención dentro de la casa, tal como lo haría un Alfa Romeo amarillo. Entre otras cosas, el tigrense de 60 años ya levantó polvareda con declaraciones sobre la supuesta corrupción del presidente -”Alberto Fernández me coimeó un montón de veces”, dijo- y fue replicado por la vocera presidencial.

Alfa llegó para ser uno de los personajes más destacados de Gran Hermano, aunque no siempre por los mejores motivos(Captura video)

Además, como si eso fuera poco, Alfa se convirtió este miércoles por la noche en el integrante de la casa más votado por sus compañeros y quedó nominado para salir del reality. Para bien o para mal, este personaje parece ser especialista en destacarse sobre el resto de los habitantes de la casa más famosa del país.

