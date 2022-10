Gran Hermano: dónde y cuándo se vieron las polémicas declaraciones de Alfa que enfurecieron al Gobierno

escuchar

Hace apenas cuatro días que Gran Hermano abrió sus puertas y ya estallaron las polémicas. A las críticas por el casting seleccionado para ingresar a la casa, se sumaron algunas declaraciones por parte de los participantes que enfurecieron a los televidentes. De hecho, en las últimas horas, el enojo llegó hasta Casa Rosada, propiciando una catarata de tuits por parte de algunas figuras de la política nacional.

¿Qué pasó? En la madrugada del miércoles, Walter Santiago, de 60 años, contó que conocía a Alberto Fernández y lo vinculó con hechos de corrupción. “Mi mejor amigo, desde la primaria, es Claudio Ferreño, la mano derecha de Alberto Fernández. Lo conozco hace 35 años. Alberto Fernández me coimeó un montón de veces. Lo conozco muy bien”, fueron los dichos pronunciados por Alfa, el “hermanito” más grande del reality.

Horas después, más precisamente el miércoles por la noche, la vocera presidencial Gabriela Cerruti le contestó por Twitter. “Habiendo tomado conocimiento de los dichos vertidos sobre Alberto Fernández por un participante del programa Gran Hermano que transmite Telefe, nos vemos obligados a decir que el Presidente no tiene información sobre esta persona ni recuerda haberla conocido”, escribió.

E inmediatamente destacó la intachable trayectoria pública del mandatario: “Como es sabido por todas y todos, a lo largo de su trayectoria pública, Alberto Fernández nunca se vio involucrado en hechos de corrupción. Ha hecho de la transparencia un propósito central de su gestión en la función pública”, agregó.

“Preservando su honor, no podemos naturalizar que alguien se exprese ligeramente de un modo tal que solo busca difamarlo y desprestigiarlo. Ser una persona decente y honesta es un valor irrenunciable, por lo que solicitamos a Telefe, a la producción de Gran Hermano y al participante que se retracten y cesen en esta actitud agraviante”, finalizó la vocera.

Ante esta situación, Santiago del Moro cerró su edición de ayer con un contundente descargo al respecto aunque sin precisar sobre lo sucedido. “Este es un programa que trabaja, obviamente, con cámaras abiertas, se conoce a nivel mundial. Los integrantes entran a una casa que tiene más de 60 cámaras con más de 70 u 80 micrófonos y lo que ellos digan adentro de la casa corre por cuenta de ellos”, comentó desligando al canal y a la producción de lo ocurrido.

“De hecho, cada participante antes de ingresar a la casa de Gran Hermano -acá y en el mundo- firma un documento en el que se hace responsable por las cosas que dice y por las personas que nombra”, reveló.

Dónde y cuándo se vieron los dichos de Alfa

Todo sucedió en la madrugada del miércoles, cuando ya la edición nocturna del programa en Telefe había finalizado y ningún ciclo satélite podía transmitir en vivo lo que estaba ocurriendo dentro de la casa. Y si bien las 70 cámaras que están distribuidas por todo el hogar de Gran Hermano filman durante las 24 horas, es sabido que siempre se edita el material que se pasa al aire por la pantalla de Telefe.

Seguramente previendo la polémica que iban a generar estas declaraciones, en la pantalla de Telefe no se vieron estos dichos de Alfa, ni tampoco se publicaron en las redes sociales del canal. Ahora bien...¿cómo se volvió viral esta charla? Quienes son férreos seguidores de Gran Hermano sabrán que siempre hay un canal o una app para espiar la casa 24/7, y en este caso se trata de Pluto TV. Y fue allí que los usuarios que estaban despiertos pudieron ser testigos de esta particular conversación. Después - gracias a la tecnología y el mundo virtual- alguien (seguramente imaginando las repercusiones) no dudó en hacer captura y viralizar la opinión de Alfa en las redes sociales.

Según pudo saber LA NACION, Telefe se mantiene tranquilo y alejado de esta polémica porque nada de esto ocurrió en su pantalla ni en sus redes sociales, todo sucedió a través de Pluto TV. A su vez, si bien Cerruti mencionó a Telefe Noticias en su tuit, tampoco había sido emitido por el noticiero del canal. Desde Martínez creen que el error de la vocera al mencionar al noticiero se debe a que como no sigue a la cuenta de Telefe en redes sociales y sí a Telefe Noticias, por default le apareció la cuenta del noticiero cuando intentó arrobar al canal.

