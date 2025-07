En medio de los rumores que lo vinculan con Gimena Accardi, Andrés Gil le dedicó un tierno posteo a Cande Vetrano

Desde que Nicolás Vázquez y Gimena Accardi anunciaron su separación tras 18 años de relación -nueve de los cuales estuvieron casados-, varios rumores circularon sobre qué pudo haber sido lo que los llevó a tomar esta determinación; sin embargo, lo que más cobró fuerza fueron los supuestos terceros en discordia. Andrés Gil, uno de los señalados, terminó con las especulaciones con un tierno posteo hacia Candela Vetrano, su novia y madre de su bebé.

Gimena Accardi y Andrés Gil son los protagonistas de En otras palabras

El actor de 35 años, quien recientemente se convirtió en padre de Pino junto a la ex Casi Ángeles, desvío las versiones que lo vinculan a su amiga y compañera de elenco de En otras palabras, obra teatral dirigida por el propio Vázquez, a través de un posteo en sus redes sociales. “¿Acaso se estrenó la mejor serie del año?“, escribió él con orgullo por el papel que tiene su novia en Menem, la serie sobre el expresidente de la nación que desembarcó en Prime Video este miércoles 9 de julio.

Cande Vetrano forma parte de la serie Menem, por Amazon Prime Los Vocalino

En la imagen, la cual compartió en su perfil de Instagram, se la ve a su pareja sostener un champagne con la etiqueta que tiene el apellido del exmandatario y detrás de ella la pantalla del televisor con la producción protagonizada por Leo Sbaraglia lista para darle play.

En cuestión de minutos, los fanáticos de la joven pareja no tardaron en expresar su alivio a través de X, una de las redes sociales en las que más se debatió la reciente separación entre Vázquez y Accardi. “¡La casa está en orden, chicas!!”, expresaron con tranquilidad desde una cuenta de la red social.

La foto de Cande Vetrano que Andrés Gil compartió para llevar tranquilidad a los fans (Foto: Captura X/@nomOeste)

Rápidamente, el mismo posteo recibió diferentes reacciones, como: “No se separen, pleaseeee”; “Qué fácil que las convencen a ustedes, eh” y “Qué agotador para ellos ponerse a hacer estos posteos para ‘aclarar’ los tantos”.

Algunos de los mensajes que los usuarios dejaron (Foto: Captura X)

Pero Gil no fue la única persona señalada como tercera en discordia en esta separación que quiso desviar los rumores. Mercedes Oviedo, quien muchos señalaron como una de las posibles mujeres con las que Vázquez tuvo un affaire, habló el miércoles frente a varios medios. “No tengo nada que esconder”, aseguró.

Mercedes Oviedo se refirió a los rumores que la vinculan con Nicolás Vázquez

“Está todo bien. Mi familia y mis amigos saben quién soy, cómo me manejo. No hizo falta aclarar nada. Está todo perfecto”, le explicó la actriz a los periodistas en la puerta del teatro en el que trabaja con Rocky. “Lamento mucho esta situación, odio estar en todos lados porque soy muy tranquila y no abro las puertas de mi vida, pero bueno”, se quejó.

Nicolás Vázquez Y Mercedes Oviedo bailando en un boliche

Cuando el cronista de Puro Show (eltrece) le comentó que en la nota en conjunto con Vázquez se la notó incómoda y angustiada, la actriz asintió. “Obvio. Porque no estoy acostumbrada a esto. No me gusta. Siempre hui a este tipo de cosas”, aclaró. Luego, dijo que cuando estalló el escándalo no hizo falta explicarle nada a su familia y que la noticia no tuvo ningún tipo de repercusión en su círculo íntimo. “No hizo falta ni aclarar que esto era mentira”, sentenció.