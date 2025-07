Nico Vázquez rompió el silencio sobre su separación con Gimena Accardi

Luego de que Nicolás Vázquez y Gimena Accardi decidieran anunciar públicamente su separación tras 18 años juntos, el actor habló en vivo con Ángel de Brito en LAM (América TV) y reconoció que tiene que sanar. “Fuimos transitando cada momento, fueron 18 años y hay veces que no alcanza solo con el amor”, se sinceró.

"Hay que ser valiente para tomar una decisión así sobre todo cuando hay amor", aseguró

El conductor de LAM fue quien llamó por teléfono a Vázquez en vivo y le expresó su sorpresa por la triste noticia. “Estamos nosotros en shock después de tantos años de estar juntos, para ustedes y para el público que nos quiere les debe pasar lo mismo. Hoy no puedo pensar en eso, sino en nosotros”, respondió el exactor de Casi Ángeles.

También, contó que la decisión de separarse fue de ambos: “Sí, la decisión la tomamos juntos, como las hemos pasado todas. Las buenas, las malas. En 18 años nos han pasado cosas, como ustedes ya saben. Con ayuda, con terapia, con mucha charla, con mucha comunicación". Y continuó: “Con mucho amor, es que el amor siempre va a estar. Es una vida. Son 18 años".

"Uno trata de quedarse con lo mejor. Siempre ella va a ser mi familia y yo voy a ser la suya", aseguró Nico Vázquez

Sin embargo, Nicolás reveló que con Gimena analizaron la situación e intentaron recomponer la pareja, pero no lo lograron: “Hasta que en un momento pensás que ya no hay que charlar tanto y hay que empezar a tomar decisiones. Intentamos terapia de pareja". Asimismo, resaltó el tiempo que llevan compartido y las edades que tenían cuando empezaron a salir. “Gime empezó conmigo a los 22 años, yo tenía 29. Es mucho tiempo el que tenemos juntos. 18 años no es joda. Uno trata de quedarse con lo mejor. Ella siempre va a ser mi familia y yo voy a ser la de ella“, afirmó.

En la entrevista, se mostró con un tono de voz triste, pero sereno ante la ruptura amorosa. "Después de tantas idas y venidas decidimos que es lo mejor. En realidad no es lo mejor, porque es una mier...“, lamentó. Con respecto a la separación y cómo se lo contaron a la familia, dijo que primero se lo comunicó a sus amigos y luego a su hermana, que es acompañante terapéutica. “No solamente se puso en lugar de hermana, sino también como profesional”, aseveró.

Las dos historias con las que los actores anunciaron su ruptura amorosa (Foto: Instagram @gimeaccardi y @nicovazquezok)

Por último, Nico Vázquez confesó que dedicará su tiempo a concentrarse en él. “Tengo que dejar de hacerme el boludo en muchas cosas que tengo que sanar. Tengo que hacerme cargo“, asumió. Asimismo, reveló que si bien hacía terapia de forma alternativa y meditación, retomó la terapia tradicional y le sirvió. “Yo qué sé, es la vida, no tiene mucha vuelta”, finalizó.

Cabe recordar que Gime Accardi y Nico Vázquez se casaron en diciembre de 2016, tras casi diez años de relación. Primero contrajeron matrimonio por civil el 7 de diciembre en su casa de Nordelta y tres días después, el 10 de diciembre, celebraron con una fiesta en la playa de Mar del Plata, rodeados del mar y unos 120 invitados.