Mercedes Oviedo y Andrés Gil, en el centro de los rumores tras la ruptura de Nico Vázquez y Gimena Accardi

Después de 18 años de relación, Nicolás Vázquez confirmó su separación de Gimena Accardi a través de un mensaje publicado en sus redes sociales. Minutos más tarde, la actriz replicó el comunicado, en el que ambos coincidieron en que era momento de “tomar caminos distintos” y pidieron respeto y acompañamiento en este proceso. Mientras la noticia generaba repercusión entre sus seguidores, comenzaron a circular en redes sociales rumores que apuntan a la presencia de terceros, luego de que se viralizara un video del actor junto a una colega y se mencionara a otro intérprete como posible involucrado en la ruptura.

Minutos antes de que comenzara Sálvese quien pueda (América TV) este martes, Vázquez y Accardi sorprendieron con el anuncio de su separación tras 18 años juntos, generando un fuerte revuelo en el mundo del espectáculo. En su programa, Yanina Latorre se refirió al tema y deslizó que podría haber un motivo puntual detrás de la ruptura. “Yo tengo el nombre del motivo. No voy a decir si es de un lado o del otro. Lo estoy chequeando. Hasta ahora, dos personas más que no sabían esto me acaban de decir lo mismo con el mismo nombre”, reveló.

Como era de esperarse, los rumores no tardaron en aparecer

Consultada por el panelista Fede Popgold sobre si se trataba de alguien del medio, Yanina confirmó que sí: “Es una persona conocida, y hasta ahí te voy a responder, porque esa persona también está en pareja y no sé si se separó o no”. Además, sumó otra posible causa del distanciamiento: “Me dijeron que estaban muy desencontrados, porque ella estaba de gira y no pasaban mucho tiempo juntos”. Según Latorre, la falta de coincidencia en los tiempos y las exigencias laborales podrían haber influido en el desgaste del vínculo.

Al poco tiempo de que la separación se hiciera pública, comenzaron a circular distintas versiones sobre posibles personas involucradas. Por un lado, LAM (América TV) compartió un video en el que se ve a Nico Vázquez bailando muy cerca de la actriz Mercedes Oviedo, lo que generó especulaciones entre los usuarios de redes sociales. Por otro lado, se vinculó a Gimena Accardi con Andrés Gil, su compañero en una obra de teatro y actual pareja de Cande Vetrano.

Nicolás Vázquez Y Mercedes Oviedo bailando en un boliche

Más allá de las especulaciones que comenzaron a circular en redes sociales, Nico Vázquez eligió hablar públicamente sobre su separación. En una nota con Puro Show (eltrece), el actor desmintió categóricamente los rumores que apuntaban a la existencia de terceros involucrados en la ruptura. “Están diciendo cosas que no son”, comenzó, haciendo referencia a los comentarios que surgieron tras la viralización de un video donde se lo ve bailando con Mercedes Oviedo.

Nico Vázquez habló de su separación con Gimena Accardi

“Es lógico, con Dady (Fernández) trabajamos y hacemos de pareja en Rocky, entonces, obviamente, la primera que vas a buscar es esa. Y con ella (Mercedes Oviedo) también trabajo y aparentemente hay un video bailando con ella de la fiesta de laburo”, explicó. Y agregó con cierta ironía: “Nosotros fuimos a una fiesta de trabajo y bailé con todas las chicas, ¿no se puede bailar ahora?”.

Sobre su estado actual, Vázquez no ocultó su angustia por el momento que atraviesa: “Triste toda mi familia, triste yo, triste Gime, ¿cómo se puede estar cuando estuviste 18 años con alguien? Mal. Por más que sea de común acuerdo la separación y que sea lo más sano y uno intente ordenar su cabeza, uno está triste”.

Nicolás Vázquez desmintió rumores de terceros en discordia por su separación con Gimena Accardi

En cuanto a los rumores que relacionaban a Gimena con Andrés Gil, Vázquez fue claro: “Andrés es un amigo mío, es compañero de ella, somos un tridente también que nos acompañamos muchísimo. Soy el director de la obra, me toma por sorpresa”.

Como cierre, el actor apuntó contra la necesidad de encontrar un culpable en cada ruptura: “Parece que uno no puede tomar una decisión sana, siempre hay que encontrar culpables. Parece que una pareja siempre se tiene que separar por terceros. Yo les pregunto a ustedes, con una mano en el corazón, y le pregunto a la gente que está mirando la nota: ¿Existe el desgaste? ¿Existe el no encontrarse? ¿Existe estar a destiempo?, y sí, sobre todo cuando tenés 18 años juntos”.