Mercedes Oviedo habló de su vínculo con Nicolás Vázquez: “No tengo nada que esconder”

Hace poco más de 24 horas que el nombre de Mercedes Oviedo copó los titulares de todos los medios: la actriz, compañera de Nicolás Vázquez en Rocky, fue señalada como la tercera en discordia, luego de que el actor y Gimena Accardi anunciaran su separación. Incluso, se hizo viral un video en donde se los ve bailar e intercambiar gestos de cariño durante una fiesta del elenco. “No tengo nada que esconder”, reaccionó Oviedo, confiada, anoche en charla con varios medios.

“Está todo bien. Mi familia y mis amigos saben quién soy, cómo me manejo. No hizo falta aclarar nada. Está todo perfecto”, le explicó la actriz en la puerta del teatro a los periodistas que la fueron a buscar anoche. “Lamento mucho esta situación, odio estar en todos lados porque soy muy tranquila y no abro las puertas de mi vida, pero bueno”, se quejó de inmediato en medio de un suspiro.

Mercedes Oviedo: “Está todo bien. Mi familia y mis amigos saben quién soy, cómo me manejo. No hizo falta aclarar nada" Hernan Zenteno - LA NACION

Cuando el cronista de Puro Show le señaló que ayer, cuando dio una nota en conjunto con Vázquez se la notó incómoda y angustiada, la actriz asintió. “Obvio. Porque no estoy acostumbrada a esto. No me gusta. Siempre hui a este tipo de cosas”, aclaró. Luego, dijo que cuando estalló el escándalo no hizo falta aclararle nada a su familia y que no tuvo ningún tipo de repercusión en su círculo íntimo. “No hizo falta ni aclarar que esto era mentira”, sumó.

Con calma, la mirada sostenida y la voz firme, la actriz explicó que sus allegados le preguntaron por los rumores “porque salió en todos lados”. “Me preguntaron cómo estaba, cómo me sentía, porque ellos sabían que era mentira”, remarcó luego. “Yo tengo mucha comunicación con mi familia, con la familia del padre de mi hijo y está todo superbién”, completó.

“Se ve que tienen una buena relación con Nico, por eso el video, como estaban bailando. ¿Esto va a cambiar tu relación con él?”, le consultó el movilero de eltrece. “Yo soy una persona que me manejo libremente, y yo no voy a cambiar mi actitud y mi manera de ser por estar cuidándome de nada porque no tengo nada que esconder. Yo soy así. Soy demostrativa con mis amigos, soy cariñosa. Si tengo ganas de darle un abrazo a una amiga o un amigo lo voy a hacer porque soy así. No me voy a estar cuidando de hacer nada porque no hice nada malo. Bailé con un compañero de trabajo”, aseguró.

Cuando le remarcaron que en el video parecía que se querían besar, Oviedo dejó escapar una risa y negó de inmediato con la cabeza. “No, hubiera salido un video de un beso, ¿no te parece?”, reaccionó. Después, contó que habló con Gimena Accardi y que está todo bien. “¿Te quedaste más tranquila después de esta charla?”, consultó otro de los periodistas. “Nunca estuve nerviosa porque siempre estuve tranquila con todo. No hice nada malo. No hay cargo de conciencia, no hay culpa, no hay nada, porque no existe nada”, repitió.

Nicolás Vázquez Y Mercedes Oviedo bailando en un boliche

Sobre el final de la charla, Oviedo aseguró que no tiene problemas en hablar del tema. “Yo no tengo nada que esconder, y voy a salir y decir siempre lo mismo, porque no tengo más nada que decir que esto”, explicó. En ese momento, aprovechó para explicar que lo que le está pasando “no es grato” y apuntó contra los medios. “Yo tengo un hijo chiquito. Nombraron a mi hijo en televisión, salió una foto de mi hijo. Me parece una falta de respeto que salga su nombre, que salga el nombre del papá, fotos de él. Una cosa es que yo publique una foto de él cada diez millones de años y otra es que salga por un tema así”, se quejó.

Antes de despedirse, mencionó la separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi. “Una pareja muy estable del medio, muy querida. Es una situación muy triste para ellos. La verdad, todos mis respetos hacia ellos. Y soy incondicional para lo que necesiten. Pero todo esto que se arma alrededor es muy feo para todos”, cerró.