En medio de su separación de Gerard Piqué, Shakira aclaró por qué aparecieron fotos suyas en una ambulancia

La noticia que recorre al mundo entero es la separación entre Shakira y Gerard Piqué. Luego de más de 11 años juntos y dos hijos en común, la artista colombiana y el futbolista del FC Barcelona confirmaron el fin de la relación. Al ser dos personalidades muy reconocidas, cada noticia que circula de ellos es motivo de análisis y a veces, de preocupación. En las últimas horas se difundieron imágenes de la cantante mientras sube a una ambulancia y rápidamente comenzaron a circular versiones que indicaban que se trató de un cuadro de ataque de ansiedad, como una consecuencia inmediata del angustiante momento que atraviesa. Cansada de las especulaciones, hizo un posteo en sus redes sociales para aclarar qué pasó.

En sus redes sociales, Shakira se encargó de desmentir las versiones que apuntaban a algún problema de salud: “Recientemente he recibido algunos mensajes de preocupación sobre personas que dicen haberme visto en una ambulancia en Barcelona. Quería aclararles que se trata de unas fotos que fueron tomadas el día 28, cuando mi padre tuvo desafortunadamente una caída importante”.

Shakira desmintió rumores sobre su salud (Captura Twitter @shakira)

En ese sentido, agregó: “Este día lo acompañé personalmente en una ambulancia hasta el hospital donde se encuentra recuperándose favorablemente. Gracias a todos de corazón por su apoyo y cariño de siempre”.

La cantante acompañó el texto con una foto donde se la ve junto a su padre, William Mebarak Chadid, de 90 años, visiblemente lastimado en la zona de su ojo.

La compositora mantiene un lazo muy estrecho con su padre desde que era chica, a tal punto de ser él una inspiración para que ella se dedique de lleno a redactar las estrofas de sus canciones.

El posteo emotivo de la artista con motivo de los 90 años de su padre Foto: Instagram @shakira

En su feed de Instagram en septiembre de 2021 y con motivo del cumpleaños 90 del hombre, la oriunda de Barranquilla le expresó unas sentidas palabras: “Papá lindo, has impulsado mis pasos y has iluminado mi camino. Me has mostrado que la vida es abierta y profunda como un mar y así, les has dado sentido a la mía inundándola de tu alegría. Eres mi inspiración. Felices 90 años espectacularmente vividos. Te amo con todo mi ser. Tu niña, Shakira”.

El comunicado oficial de la separación de Shakira y Gerard Piqué

En medio de una ola de rumores de los últimos días, Shakira y el defensor del conjunto culé, hablaron de la ruptura de la pareja. “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, señalaron en un escueto texto reproducido por el diario español El País.

Padres de dos hijos Milán, de 9 años y Sasha, de 7, el deportista y la cantante se conocieron en la antesala al Mundial de Sudáfrica de 2010 y formalizaron su vínculo unos meses después ante la prensa. Actualmente, según lo que citan los medios catalanes, fue él quien decidió dar el primer paso y optó por mudar sus pertenencias a un departamento en una zona residencial de Barcelona y abandonar de esta manera la vivienda familiar.