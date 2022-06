Michael J. Fox explicó por qué ya no acepta roles con “muchas líneas de diálogo”

Cuando Michael J. Fox fue diagnosticado de Parkinson estaba en la cima de su carrera: había terminado de filmar la tercera parte de Volver al Futuro, el film que lo convirtió en una estrella absoluta, y todos los flashes apuntaban hacia él. Y si bien durante el primer tiempo parecía que le iba a resultar imposible seguir con su exitosa carrera en cine y en televisión, el actor se mantuvo en pie. ¿Cómo enfrentó la noticia? ¿Cómo logró mantenerse vigente?

Luego de explicar cómo la enfermedad comenzó a afectar su memoria y por qué no “entró en pánico” o “se asustó” cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo en los sets, el actor recordó, en una entrevista con Mike Birbiglia que se publicó en el podcast Working It Out, que la dificultad para recordar sus líneas luego del diagnóstico lo llevó a cambiar el tipo de papeles que estaba dispuesto a asumir .

Michael J. Fox, en la ceremonia de los Oscar de 2017

El actor, quien se hizo popular en la exitosa serie de televisión de los 80 Lazos de familia y que en 2020 anunció que se retiraba, detalló cómo abordó su trabajo en los últimos años debido al avance de su Parkinson. Fox explicó que se volvió más selectivo en la elección de los personajes a interpretar después de tener dificultades mientras filmaba dos proyectos diferentes: “ Cuando hice el spin-off de The Good Wife, que es The Good Fight, no podía recordar las líneas. Solo tenía un espacio en blanco, no podía recordar las líneas ”, se sinceró, y calificó de “extraña” la experiencia de quedarse en blanco luego de una carrera en la que fue completamente capaz de retomar un guion y repetir las líneas.

Para marcar la diferencia, Fox se remontó a los tiempos de la sitcom familiar que lo hizo famoso: “Solían darme el guion y al instante yo lo sabía. Yo decía: ‘Estoy dentro. Mallory, cuelga el teléfono’. Así fue por mucho tiempo”, explicó. Luego agregó: “Tener 70 páginas de diálogo en una película de (Brian) De Palma, y saber que una toma de Steadicam enormemente costosa depende de que conozca las líneas… Ni una gota de sudor en mi frente”, recordó.

Michael Fox en el papel que lo lanzó al estrellato Archivo

Sin embargo, Fox explicó que mientras filmaba el spin-off de CBS en un estudio de sonido en Culver City, no pudo “unir las líneas” y que se dio cuenta que iba a tener el “mismo problema” mientras filmaba en Canadá para el programa Designated Survivor, junto a Kiefer Sutherland. Y si bien otra persona podría haber entrado en pánico, Fox dijo que mantuvo la calma.

“ Lo que fue realmente reconfortante fue que no entré en pánico. No me asusté. Solo dije: ‘Bueno, eso es todo. Hacia adelante. Un elemento clave de este proceso es memorizar líneas, y no puedo hacerlo’ ”, rememoró.

Fox, quien se describió a sí mismo como un “gran fanático de Tarantino, un gran fanático de Brad Pitt y un gran fanático de Leonardo DiCaprio”, repasó que un momento similar en Había una vez... en Hollywood lo hizo considerar cómo podría haber respondido a no recordar líneas a diferencia de cómo quería responder. La escena involucró al personaje de DiCaprio, Rick Dalton, quien olvidaba una línea en medio de una escena para el episodio piloto de la serie Lancer. “Regresó al vestidor, se estaba gritando a sí mismo, era como desgarrarse en el espejo y beber. Un desastre”, relató Fox. “Y pensé en eso. Pensé: ‘No quiero sentir eso. ¿Me equivoco al sentir eso? ¿Tengo razón al sentir eso?’”

Christopher Lloyd, Michael J. Fox y Lea Thompson, juntos de nuevo Comic On

Como consecuencia, el actor, al margen de pensar si su reacción estaba bien o mal, tomó una decisión: “No acepto algo con muchas líneas, porque no puedo hacerlo. Sea por la razón que sea, simplemente es lo que es”, dijo. “No puedo recordar cinco páginas de diálogo. Así que me voy a la playa”, concluyó .

La batalla más difícil

Tras contar públicamente que padece Parkinson en 1998, Fox se sinceró muchas veces sobre su batalla contra la enfermedad. En 2018, el actor contó que le detectaron un tumor no cancerígeno en su columna que fue creciendo con rapidez y esparciéndose en todo su cuerpo, razón por la cual tuvieron que operarlo de la médula. “Iba camino a una parálisis si no me operaban inmediatamente”, relató en su momento. La operación, si bien resultó exitosa, presentaba muchos riesgos; el tumor estaba ubicado en una zona compleja y, de no ser removido correctamente, podía ser contraproducente”.

Michael Fox y su esposa, Tracy Pollan, junto a sus cuatro hijos Instagram

Fox debió someterse a una rutina de ejercicios que duró cuatro meses para poder volver a caminar. En ese proceso, se fue de vacaciones con su familia unos días, y al regresar a Nueva York por cuestiones laborales, se cayó en la cocina de su casa y se quebró el brazo. “Definitivamente ese fue el momento más oscuro de mi vida”, declaró.

Años atrás, en una charla con Denis Leary, habló un poco de esto. “Después de mi cirugía espinal fue difícil aprender a caminar, yo me pavoneaba andando sin ayuda ni bastón y entonces me rompí el húmero, que no es ninguna broma (...) Así que cada paso es una aventura”, señalaba.