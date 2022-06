Bill Cosby enfrenta un nuevo juicio por acoso sexual, por un hecho que habría ocurrido durante una fiesta en la mansión Playboy

El comediante Bill Cosby, de 85 años, enfrenta desde esta semana un nuevo juicio por acoso sexual. Una corte civil de California comenzó este miércoles el proceso después de las acusaciones hechas por Judy Huth, quien dice haber sufrido abusos por el actor en una fiesta celebrada en la mansión Playboy en 1975. La denuncia se presentó en 2014, pero el juicio se retrasó ocho años porque la justicia debió desahogar primero otros dos procedimientos penales en contra de Cosby. El comediante recuperó su libertad en junio de 2021 después de que un tribunal anulara su condena por un pacto que la defensa había alcanzado con uno de los fiscales.

Se espera que este nuevo proceso se extienda durante dos semanas en los tribunales de Santa Mónica, en el Pacífico californiano. La defensa de Huth busca que el actor pague un monto que no ha sido especificado por concepto de daños. Cosby no apareció en la primera sesión y hay escasas posibilidades de que comparezca en los próximos días porque ha quedado ciego a causa del glaucoma. El comediante, quien ha sido acusado de abuso por unas 60 mujeres, asegura ser inocente en este caso. Huth y otra testigo de los hechos sí serán llamadas a testificar .

La supuesta víctima ha relatado que conoció junto a una amiga a Bill Cosby en 1975. El encuentro fue en un parque que servía de locación de la película Let’s do it again, que el comediante protagonizó junto a Sidney Poitier. “Bill Cosby era entonces una celebridad, una estrella”, dijo este miércoles Nathan Golberg, el abogado de la víctima. “ En ese entonces, Judy Huth era solamente una estudiante de instituto. Tenía 16 años. Las probabilidades de que estos mundos se encontraran eran mínimos ”, añadió el letrado en los alegatos iniciales.

Tras ser condenado en 2018, Cosby fue liberado en junio de 2021

De acuerdo al relato de la acusación, Cosby y Huth volvieron a encontrarse y él ofreció alcohol a la menor como parte de “un juego”. Después de eso, la invitó a una fiesta en la mansión de la revista Playboy. Allí la llevó a un cuarto privado, donde la besó y le llevó la mano al pene. La defensa de Cosby admite que sucedió el encuentro entre ambos, pues existe una fotografía de ellos en el sitio, famoso por sus fiestas excesivas en las que se celebraban actos sexuales sin el debido consentimiento.

Los abogados del acusado rechazan que haya ocurrido el abuso y argumentan que Huth tenía 18 años entonces. No está claro cómo pretenden demostrar esto en los próximos días, pero es la acusación quien debe convencer a los 12 jurados (ocho mujeres y cuatro hombres) de que el hecho sucedió. Muchos de los posibles testigos han muerto, lo que representa un reto para el equipo de abogados. Hugh Hefner, el dueño de la revista Playboy, fallecido en 2017, testificó sobre este caso en el pasado. La edad es importante para la sentencia que Cosby puede recibir .

El relato de Huth encaja en la avalancha de señalamientos que se hicieron sobre Cosby, uno de los protagonistas del movimiento #MeToo. La estrella de The Bill Cosby Show y Cosby ha encarado la acusación de 60 mujeres que dicen haber sido víctimas de tocamientos o abuso sexual entre 1960 y el año 2000. Los relatos afirmaban que el actor se aprovechaba de su imagen de padre de familia que había desarrollado en la televisión estadounidense.

Bill Cosby fue acusado por unas 60 mujeres LA NACION

A pesar del cúmulo de señalamientos, solo una de las acusaciones prosperó. Esta fue hecha por Andrea Constand, una administradora de un equipo de baloncesto en la Universidad de Temple (Filadelfia), una institución en la que Cosby era padrino. La exjugadora de básquetbol afirmó que, en 2004, el comediante le suministró tres pastillas azules y después la penetró con los dedos mientras estaba inmovilizada en un sofá.

Cosby ya había admitido bajo juramento que había comprado drogas para dárselas a mujeres y así tener sexo con ellas. Estas medicinas, conocidas como Quaaludes, son un potente sedante. El actor aseguró que las relaciones sexuales eran consensuadas.