En medio del escándalo de Mauro Icardi con otra mujer, Wanda Nara tuvo una llamativa reacción

Aunque parecía que, más allá de los problemas judiciales que atraviesan Wanda Nara y Mauro Icardi tras su escandalosa separación, reinaba la paz, un nuevo capítulo desató la polémica de la que hoy todos hablan. En medio de su visita a la Argentina, el futbolista salió a un bar con María Eugenia ‘la China’ Suárez y la presencia de una joven habría causado celos en la actriz. Como si fuera poco, la exconductora de MasterChef Celebrity (Telefe) no dejó pasar la oportunidad y sorprendió con una llamativa reacción.

Ekaterina, la supuesta tercera en discordia entre Mauro Icardi y La China Suárez, rompió el silencio (Foto: Instagram/@ekaojed.a @mauro.icardi)

La mediática recurrió al perfil de Instagram de World Marketing Models, su nueva agencia de representación de modelos e influencers, con la que busca manejar carreras artísticas y comerciales en el mundo del espectáculo y las redes sociales, para darle “follow” a Ekaterina Milena Ojeda, la joven de 22 años a la que el delantero del Galatasaray se le habría insinuado frente a la ex Casi Ángeles en el VIP del boliche ubicado en Costanera Norte.

Desde su cuenta de agencia, Wanda Nara comenzó a seguir a Ekaterina (Foto: Captura Instagram)

Aquel movimiento alimentó las versiones sobre la posible llegada de la joven al equipo de Wanda. “O empezó a trabajar con Wanda o trabajaba y la mandó, y esto es una manera de hacerse conocida la chica”, deslizó este jueves Paula Varela en Intrusos (América TV).

La información fue revelada por Paula Varela en Intrusos (América TV)

En ese sentido, la periodista explicó de qué trata este perfil de la red social en el que la mediática solo sigue a siete personas, incluida Ekaterina. “Es una cuenta de Wanda Nara laboral, porque ella viste que es una multirrubro y ahora se abrió esta cuenta donde ella muestra influencers y demás y los representa, que es esta que está acá. Ahora, seguidos solo tiene siete... Yo había entrado la otra vez, no había visto, pero ahora miren quién apareció entre los seguidos de Wanda Nara: Eka”, lanzó.

La información llegó minutos después de que Nara recurriera a su perfil de Instagram, en el que acumula 17.2 millones de seguidores, para dar la noticia de que se irá a Estados Unidos para presenciar el Mundial. “Visas. Ahora sí nos vamos al Mundial”, escribió junto a una foto en la que se la ve con uno de los hijos que tuvo junto a Maxi López, quien está en plena cobertura del campeonato internacional para Telefe.

Wanda Nara y uno de sus hijos con visa lista (Foto: Captura Instagram/@wanda_nara)

La nueva travesía de Wanda ocurrió casi en simultáneo con la reciente decisión de Icardi. Es que, tal como comentaron en el ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, el futbolista rosarino solicitó autorización judicial para llevar a sus hijas, Francesca e Isabella, de vacaciones a Miami durante una semana. En medio de un tenso conflicto legal con su exesposa, el equipo legal de la empresaria avanzó con un pedido para impedir que el futbolista abandone el país con las menores.

Mauro Icardi realizó un pedido judicial para llevarse a sus dos hijas de vacaciones a Miami

Este episodio por el viaje a Norteamérica se da en el marco de una disputa más amplia entre quienes compartieron más de una década juntos. A principios de junio, Icardi se reencontró con las niñas en su casa de Nordelta para compartir varios días con ellas y los conflictos escalaron por desacuerdos sobre el permiso para viajar al exterior, e incluso disputas recientes por decisiones estéticas tomadas sobre sus hijas.