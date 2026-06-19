Maxi López y Daniela Christiansson mostraron su entrenamiento en pareja en el gimnasio
El exfutbolista comenzó a trabajar en su cuerpo para mejorar su salud y su estado físico, y su mujer decidió acompañarlo en su jornada de ejercitación
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Maxi López y su mujer Daniela Christiansson comenzaron una nueva vida en Buenos Aires junto a sus dos hijos Elle (3) y Lando, de cinco meses. Dejaron su vida en Ginebra, Suiza, y se instalaron en una casa en Nordelta, cerca de Valentino (17), Constantino (16) y Benedicto (14), los tres hijos mayores de él, fruto de su relación con Wanda Nara. Entre medio, el futbolista decidió comenzar un exigente entrenamiento para mejorar su salud y su estado físico, y su pareja decidió sumarse a la actividad.
Tras su exitoso paso por MasterChef Celebrity Argentina (Telefe), Maxi López aceptó el desafío de protagonizar su propio reality, Anti 9 (Vestuario Stream), en el que muestra su proceso para recuperar su estado físico con ayuda de su entrenador italiano Piero Ighina, quien es el encargado de armarle las rutinas y supervisarlo. Así como sus hijos mayores ocasionalmente se suman a su entrenamiento, esta vez fue Daniela quien decidió acompañarlo.
Antes de viajar a los Estados Unidos para cubrir el Mundial 2026, Mexi López coincidió con su pareja en el gimnasio de su casa de Nordelta para el “primer entrenamiento en pareja”. “Entrenamos juntos con Dani. ¿Cómo te sentís?”, le preguntó López a su mujer. Ella admitió que ”pasó mucho tiempo con el embarazo”. La modelo dio a luz a su hijo Lando el 31 de diciembre de 2025 en Suiza.
“Ahora vamos a volver. Yo también estaba medio embarazado, sacando la panza”, comentó el exfutbolista. Acto seguido, el entrenador les describió a ambos sus ejercicios. Mientras a él lo envió a hacer trabajo de brazos, a ella le armó una rutina que incluía sentadillas con peso y una secuencia en la máquina de remo. Cada uno completó sus asignaciones y seguramente en el futuro, cuando López regrese a casa, volverán a organizar entrenamientos en conjunto.
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