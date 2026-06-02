En Oslo. La fuerte crítica de Richard Gere a Donald Trump

Richard Gere no dudó en expresar públicamente sus apreciaciones sobre Donald Trump, actual presidente de los Estados Unidos, en el Foro de La Libertad de Oslo, este martes 2 de junio. El intérprete, comprometido con la defensa de los derechos humanos, dijo que el magnate es un “maníaco” y aseguró que el mundo experimenta la peor época de los últimos tiempos.

“Vivimos el momento más oscuro que yo he vivido en este planeta. ¿Quién habría pensado que Estados Unidos daría este giro?, ¿Quién habría pensado que un maníaco sería presidente de Estados Unidos?”, deslizó el actor y filántropo durante su intervención.

Richard Gere calificó a Trump como "maníaco" Archivo

“Estados Unidos nunca fue un lugar perfecto, pero tiene un ideal perfecto hacia el que dirigirse y ha sido capaz de autocorregirse”, expresó el reconocido actor. “Pero, desde el primer día, este tipo [Trump] desmanteló casi todo lo que era bueno del gobierno de Estados Unidos y de la gente de Estados Unidos”, agregó el protagonista de Mujer bonita.

Al tomar el micrófono, Gere evocó el impacto emocional que le generó el campo de concentración de Dachau y reflexionó sobre la rapidez con la que una sociedad puede convertirse en una distopía en la que personas comunes pueden transformarse en “monstruos”. Con este recordatorio sobre los terrores de la Alemania nazi, Gere advirtió sobre la expansión de las “dictaduras de los monstruos”.

El artista también relacionó al segundo triunfo de Trump con la abulia de un gran número de ciudadanos que “se durmieron” y decidieron no participar activamente de la votación. “Tenemos que estar atentos, no podemos pensar que estamos bien. No podemos ponernos cómodos y decirnos: ´La vida está bien, tengo dinero, comida, mi casa, otro coche, esto y lo otro, estoy bien, sé que es un tipo malo pero estoy bien’. No. No está bien. ¡Nunca está bien!“, agregó justo antes de recibir un fuerte aplauso del público.

No es la primera vez que Gere apunta contra Trump. Desde hace tiempo que el actor de 76 años se sumó a la lista de artistas que critican las medidas del mandatario. Durante la primera presidencia de Trump, en 2017, Gere cuestionó al presidente por asociar a los refugiados con el terrorismo y lo calificó de “vergüenza nacional”. Además, el artista había señalado que “los payasos millonarios que rodean a Trump son inmaduros y narcisistas”. En febrero de 2025, durante su estadía en Granada para recibir el Goya Internacional por su trayectoria, no dudó en exclamar que el mundo entero estaba “en peligro” refiriéndose a que Trump generaba “movimientos oscuros tras movimientos oscuros”.

Hollywood versus Trump

Richard Gere se sumó a la lista de estrellas de Hollywood que critican las medidas del mandatario (Fuente: Instagram/@rechardtgere)

Mientras muchos en Hollywood todavía debaten si deben expresarse públicamente sobre la política de su país, tal como Gere algunas de las más grandes leyendas participan en ella desde la primera fila. Robert De Niro lleva criticando a Trump desde su primer mandato aunque en los últimos meses su activismo cobró más fuerza, especialmente desde que el actor declaró en un podcast que el presidente va a “arruinar al país”. Como es habitual, Trump reaccionó a esas declaraciones con un posteo desde su perfil en su red social, Truth Social, donde, entre otras cosas, calificó a De Niro de “mentalmente inestable”. Jane Fonda, Ben Stiller y Bruce Springsteen, se destacan entre la lista de artistas que declarararon públicamente sus diferencias con el gobierno de Trump.

Trump también recibió muchas críticas desde el mundo de la música cuando algunos intérpretes se enteraron de que sus canciones eran usadas por la administración republicana para ilustrar videos partidarios, inclusive en favor de las acciones del ICE. Le pasó a Sabrina Carpenter con “Juno”, uno de sus éxitos.“Este video es malvado y repugnante. Le pido a Trump que nunca me involucren ni a mí ni a mi música para beneficiar su agenda inhumana”, escribió en sus redes la cantante.