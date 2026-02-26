Donald Trump atacó a Robert De Niro luego de que el actor pidiera “deshacerse” del mandatario en las próximas elecciones

La historia de acusaciones entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el actor Robert De Niro sumó un nuevo capítulo en las últimas horas cuando el mandatario lo atacó con fuertes insultos, luego de las críticas expresadas por la estrella de cine, quien había pedido “deshacerse” del mandatario en las elecciones de medio término.

Con un contundente mensaje publicado en su cuenta de Truth Social, en el que también apuntó contra dos congresistas del Partido Demócrata, Trump trató de “trastornado”, “demente” y “enfermo” al actor por sus opiniones.

El posteo completo de Trump contra Robert De Niro

“En realidad deberían subirse a un barco (los demócratas Ilhan Omar y Rashida Tlaib) junto con el trastornado Robert De Niro, otra persona enferma y demente, con —creo yo— un coeficiente intelectual extremadamente bajo, que no tiene absolutamente ninguna idea de lo que está haciendo o diciendo”, escribió Trump.

En ese sentido, afirmó que el pedido de “deshacerse” de él, se trata de una acción “seriamente criminal”: “Cuando lo vi romper en llanto anoche, como lo haría un niño, me di cuenta de que quizá esté aún más enfermo que la loca Rosie O’Donnell [una comediante y actriz que también criticó a Trump], que ahora mismo está en Irlanda tratando de averiguar cómo volver a entrar a nuestros hermosos Estados Unidos. La única diferencia entre De Niro y Rosie es que ella probablemente sea algo más inteligente que él, lo cual no dice demasiado”.

Donald Trump trató de “trastornado”, “demente” y “enfermo” a De Niro Foto Instagram @realdonaldtrump

La entrevista a la que hace referencia Trump es al podcast The Best People, conducido por Nicole Wallace, una comentarista política que ocupó el cargo de directora de comunicaciones de la Casa Blanca durante el gobierno de George W. Bush, en el que fue entrevistado De Niro.

Allí el actor de 82 años sostuvo que “Trump es el enemigo” de EE.UU. y aseguró que a la ciudadanía “hay que animarla” y “unirla” porque “no se puede dividir a la gente”. “Así no se gana”, manifestó rompiendo en llanto por las políticas de segregación que utiliza la Casa Blanca y planteó: “Depende de nosotros deshacernos de él. Tenemos que asegurarnos. Va a arruinar el país”.

De Niro, sobre Trump: "Es el enemigo de este país" CHARLY TRIBALLEAU� - AFP�

Por último, el mensaje de Trump decía: “La buena noticia es que Estados Unidos es ahora más grande, mejor, más rico y más fuerte que nunca, ¡y eso los está volviendo completamente locos!”.

Las embates entre el empresario devenido en político y el actor tienen larga data y se remontan hasta el primer paso de Trump por Washington. De Niro se ha manifestado abiertamente en contra del republicano, tanto en entrevistas como en premiaciones vinculas al cine, e incluso lo ha llegado a criticar en películas, sketches televisivos y actos públicos. Mientras que el mandatario nunca dudó en devolverle con la misma moneda en posteos en redes sociales o en declaraciones a la prensa y entrevistas.