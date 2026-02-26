Donald Trump atacó a Robert De Niro luego de que el actor pidiera “deshacerse” del mandatario en las próximas elecciones
El presidente de EE.UU. descalificó con duros términos al intérprete y lo llamó “trastornado”, “demente” y “enfermo”; el artista aseguró que el líder republicano “es enemigo” de Estados Unidos
- 3 minutos de lectura'
La historia de acusaciones entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el actor Robert De Niro sumó un nuevo capítulo en las últimas horas cuando el mandatario lo atacó con fuertes insultos, luego de las críticas expresadas por la estrella de cine, quien había pedido “deshacerse” del mandatario en las elecciones de medio término.
Con un contundente mensaje publicado en su cuenta de Truth Social, en el que también apuntó contra dos congresistas del Partido Demócrata, Trump trató de “trastornado”, “demente” y “enfermo” al actor por sus opiniones.
“En realidad deberían subirse a un barco (los demócratas Ilhan Omar y Rashida Tlaib) junto con el trastornado Robert De Niro, otra persona enferma y demente, con —creo yo— un coeficiente intelectual extremadamente bajo, que no tiene absolutamente ninguna idea de lo que está haciendo o diciendo”, escribió Trump.
En ese sentido, afirmó que el pedido de “deshacerse” de él, se trata de una acción “seriamente criminal”: “Cuando lo vi romper en llanto anoche, como lo haría un niño, me di cuenta de que quizá esté aún más enfermo que la loca Rosie O’Donnell [una comediante y actriz que también criticó a Trump], que ahora mismo está en Irlanda tratando de averiguar cómo volver a entrar a nuestros hermosos Estados Unidos. La única diferencia entre De Niro y Rosie es que ella probablemente sea algo más inteligente que él, lo cual no dice demasiado”.
La entrevista a la que hace referencia Trump es al podcast The Best People, conducido por Nicole Wallace, una comentarista política que ocupó el cargo de directora de comunicaciones de la Casa Blanca durante el gobierno de George W. Bush, en el que fue entrevistado De Niro.
Allí el actor de 82 años sostuvo que “Trump es el enemigo” de EE.UU. y aseguró que a la ciudadanía “hay que animarla” y “unirla” porque “no se puede dividir a la gente”. “Así no se gana”, manifestó rompiendo en llanto por las políticas de segregación que utiliza la Casa Blanca y planteó: “Depende de nosotros deshacernos de él. Tenemos que asegurarnos. Va a arruinar el país”.
Por último, el mensaje de Trump decía: “La buena noticia es que Estados Unidos es ahora más grande, mejor, más rico y más fuerte que nunca, ¡y eso los está volviendo completamente locos!”.
Las embates entre el empresario devenido en político y el actor tienen larga data y se remontan hasta el primer paso de Trump por Washington. De Niro se ha manifestado abiertamente en contra del republicano, tanto en entrevistas como en premiaciones vinculas al cine, e incluso lo ha llegado a criticar en películas, sketches televisivos y actos públicos. Mientras que el mandatario nunca dudó en devolverle con la misma moneda en posteos en redes sociales o en declaraciones a la prensa y entrevistas.
Otras noticias de Robert de Niro
- 1
El contundente dato sobre el avance del narcotráfico que reveló un experto: ya es el tercer “empleador” en México
- 2
El Pentágono amenaza a una empresa que quiere restricciones para el uso de IA con fines militares
- 3
Al menos 23 muertos y decenas de desaparecidos por lluvias extremas en el sureste de Brasil
- 4
Barcelona duplica la tasa que le cobra a los turistas y se convierte en una de las más altas de Europa