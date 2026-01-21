Bruce Springsteen compara al ICE con “la Gestapo” y Billie Eilish denuncia el “secuestro de nuestros vecinos” bajo la era Trump

Después de que figuras del cine como Robert De Niro y Sean Penn cuestionaran públicamente a la administración de Donald Trump, voces influyentes de la música, de distintas generaciones, también decidieron alzar la suya contra las políticas del actual mandatario estadounidense.

Bruce Springsteen y Billie Eilish apuntaron contra el presidente y contra el accionar del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), cuyas prácticas fueron duramente cuestionadas tras la muerte de Renee Good, la mujer asesinada por agentes del cuerpo en una protesta en Mineápolis a comienzos de año.

Springsteen se pronunció sobre estos hechos el pasado fin de semana durante una aparición sorpresa en el festival benéfico Light of Day Winterfest, celebrado en Red Bank, en Nueva Jersey, un evento destinado a recaudar fondos para la investigación del Parkinson y otras enfermedades.

El músico utilizó el escenario para expresar una fuerte denuncia y se refirió de manera directa a las acciones del ICE con una fuerte comparación. “Si creen en el poder de la ley y que nadie está por encima de ella, si se oponen a que tropas federales fuertemente armadas invadan una ciudad estadounidense utilizando tácticas de la Gestapo contra nuestros conciudadanos, si creen que no merecen ser asesinados por ejercer su derecho estadounidense a protestar, entonces envíenle un mensaje a este presidente”, sugirió el artista.

“The Boss” dedicó una de sus canciones más emblemáticas, “The Promised Land”, a la memoria de Good. “Escribí esta canción hace años como una oda al potencial estadounidense, tanto al país hermoso pero imperfecto que somos, como al país que podríamos ser. Este tema es para ustedes y para la memoria de la madre de tres hijos y ciudadana estadounidense Renee Good”, expresó ante el público.

Springsteen también advirtió sobre el momento histórico que atraviesa su país y los valores democráticos en riesgo. “En este momento estamos viviendo tiempos increíblemente críticos. Estados Unidos, los ideales y los valores que ha defendido durante los últimos 250 años están siendo puestos a prueba como nunca antes en la era moderna, nunca han estado tan amenazados, así que, mientras nos reunimos esta noche en esta hermosa muestra de amor, cariño, consideración y comunidad, si creen en la democracia y la libertad y en que la verdad sigue siendo importante, deben alzar la voz y luchar por ello, porque vale la pena”, proclamó. Y concluyó con un pedido: “ICE, fuera de Minneapolis”.

#BruceSpringsteen before The promised land in Red Bank, #NewJersey last night.



“I wrote this song as an ode to American possibility,” he said. “Right now we are living through incredibly critical times. The United States, the ideals and the value for which it stood for the… pic.twitter.com/gu8RqoOOI3 — Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) January 20, 2026

En otro evento, Billie Eilish también disparó con contudencia contra Donald Trump y condenó las violentas acciones del ICE. La joven artista pronunció un discurso que no pasó desapercibido al recibir el premio Martin Luther King Jr. por la justicia ambiental. “Es muy raro que me reconozcan por luchar por la justicia ambiental en un momento en que parece más difícil que nunca, considerando la situación actual de nuestro país y del mundo”, afirmó durante la ceremonia.

En ese mismo mensaje, la cantante denunció: “Estamos viendo a nuestros vecinos ser secuestrados, a manifestantes pacíficos agredidos y asesinados, y a nuestros derechos civiles siendo recortados”.

La artista también cuestionó al gobierno al señalar que “está muy claro que proteger nuestro planeta y nuestras comunidades no es una prioridad para esta administración”, y remarcó que “es realmente difícil celebrarlo cuando ya no nos sentimos seguros en nuestros propios hogares ni en nuestras calles”.

Cabe recordar que tanto Donald Trump como el ICE han sido muy criticados en las últimas semanas después de que un agente del Servicio disparara y matara a Renee Good, estadounidense de 37 años, durante una protesta. Las actuaciones del cuerpo han sido muy cuestionadas desde entonces y han provocado las denuncias de numerosos artistas, entre ellos Jean Smart, Mark Ruffalo y Natasha Lyonne.