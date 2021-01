Lizy Tagliani y su novio, Leo Alturria, imitaron a Jack y Rose de Titanic en un divertido video que la conductora compartió en Instagram Crédito: Instagram Lizy Tagliani

2 de enero de 2021 • 16:32

Lizy Tagliani pasó unas románticas fiestas junto a su novio, Leo Alturria. Con el humor que los caracteriza, la pareja se filmó en la pileta, de noche, e imitó una icónica escena de Titanic en la que Jack, interpretado por Leonardo DiCaprio, se ahoga tras el hundimiento del barco. "Hundite", le gritó la conductora a su novio en un divertido video que publicó en Instagram.

2020 fue un año de altibajos para Tagliani. Entre el fallecimiento de "La Floppy" -una de sus mejores amigas y asistentes- y la pérdida de su mascota de toda la vida, atravesó momentos muy difíciles. Sin embargo, Lizy también encontró el amor, lo que, junto al presente profesional que vive, compensaron un año de por sí complejo para todos por la pandemia de coronavirus.

Así, el cierre de un 2020 agridulce fue con humor y de la mano de su novio. En la pileta, Tagliani y Alturria imitaron a Jack y Rose (interpretada por Kate Winslet) en clave comedia.

A finales de 2019, Leo y Lizy hicieron público su vínculo. "Es una relación sin compromiso, no por no tenerlo sino porque no hay rótulos y no tengo presiones; tenemos libertad y me siento cómodo en esta relación con derecho a roce", dijo Alturria a la prensa en aquel momento. "Yo voy a programas, es mi hobbie, y Lizy me fichó en el programa de Nico Occchiato. Me llamaron para El precio justo, fui y se acercó a la tribuna y me dijo que era muy lindo", relató en relación al momento en que se conocieron.

Y continuó: "Después me mandó un mensaje por Instagram. Me encaró ella. Y yo me acepto como soy. Dicen que me gusta la fama y yo me siento famoso de antes porque ese camino me lo busqué yo. Vine de Embalse a una ciudad enorme y me mandé a hacer castings y es un orgullo. Ya me sentía allá arriba. Lo que hacemos entre cuatro paredes son cosas nuestras. Que en las redes digan lo que quieran".