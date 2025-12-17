De colgar los botines a estrella de MasterChef: la transformación de Maxi López, el personaje del año que llega al streaming

A esta altura nadie puede discutir con que Maxi López es la revelación de MasterChef Celebrity Argentina (Telefe). ¿Quién hubiese imaginado que tras años instalado en Europa iba a regresar a la Argentina para trabajar con su exesposa Wanda Nara -con quien durante más de una década estuvo enemistado y enfrentado en la justicia- y convertirse en toda una celebridad de las redes sociales? Y es que los pases de factura, los recuerdos del matrimonio y la emoción con la que hablan de sus hijos no tardan en volverse virales. A los 41 años, el exfutbolista está en uno de los momentos más plenos tanto de su carrera como de su vida personal. En los próximos días le dará la bienvenida a su quinto hijo -el segundo con su mujer Daniela Christiansson- y ya se confirmó que durante el verano tendrá su propio programa de streaming en Olga.

Maxi López se luce en la edición de Masterchef Celebrity (Foto: PRENSA TELEFE) adrian diaz bernini

Durante prácticamente los últimos 20 años, la gente conoció a Maxi López como futbolista y esposo -y luego ex- de Wanda Nara. La relación entre ellos empezó en 2007, cuando él tenía 23 años y ella 20. Se instalaron en Rusia, puesto que él firmó con el FC Moscú y comenzaron su vida juntos. Al año siguiente se casaron en Buenos Aires y formaron una familia: el 25 de enero de 2009 nació Valentino, el 18 de diciembre de 2010 Constantino y el 20 de febrero de 2011 Benedicto.

Establecieron su vida familiar en Italia, pero en 2013 todo se desmoronó. Se separaron y ella comenzó una relación con Mauro Icardi, excompañero de él en el Unione Calcio Sampdoria de Italia. De hecho, a partir esto surgió el término “icardiar” que significa “robarle la novia a un amigo”.

Este año, Maxi López se sumó a MasterChef y se convirtió en uno de los participantes favoritos del público (Foto: Instagram @officialmaxilopez)

A partir de ahí comenzaron los trámites de divorcio y una batalla legal por la división de bienes que duraría varios años. Pero, mientras continuaba con su carrera deportiva en Italia, López volvió a encontrar el amor. El 14 de febrero de 2014, Día de los enamorados, conoció en un restaurante de Milán -por casualidad u obra del destino- a la modelo Daniela Christiansson. Los presentó un amigo en común y, aunque ella en un principio lo rechazó, él insistió y seis meses después empezaron a salir. Primero convivieron en Italia, luego en Brasil y finalmente se instalaron en Europa. Actualmente, residen en Ginebra, Suiza, junto a su hija Elle (2) y próximamente le darán la bienvenida a Lando, su segundo hijo juntos.

Maxi López se encuentra en Europa con su mujer Daniela Christiansson y su hija Elle mientras se preparan para la llegada de Lando (Foto: Instagram @

De colgar los botines a convertirse en empresario

López finalizó su etapa de futbolista profesional en 2021 con la camiseta del US Sambenedettese. Pero, al igual que otros deportistas, decidió hacer inversiones dentro y fuera de la cancha. En 2022 se convirtió en dueño del Birmingham City, un histórico club inglés. A principios de 2023 inauguró, debajo del hotel Starts, una de sus propiedades ubicada en el barrio de Paddington, en Londres, el restaurante Vela Brasserie. Según pudo saber LA NACION en aquel momento, fue un proyecto que llevó a cabo con los rugbiers Agustín Creevy, Facundo Gigena, Santiago García Botta y para el que invirtieron 150.000 libras esterlinas. La propuesta era un lugar de encuentro para amigos con un menú bien argentino de milanesas, flan con dulce de leche y medialunas.

Maxi López durante su paso por River FERNANDO MASSOBRIO

Esta fue la faceta que siempre mostró Maxi López. A pesar de la popularidad de Wanda Nara y sus dichos públicos sobre él, optó por llamarse al silencio, limitar el uso de sus redes sociales y vivir su vida en familia en Europa, con ocasionales visitas a la Argentina para pasar tiempo con sus hijos mayores. Durante los últimos dos años, su vínculo con la mediática cambió radicalmente. Él no dudó en subirse a un avión cuando a ella le diagnosticaron Leucemia, la acompañó en su separación de Mauro Icardi y cuidó tanto de sus tres hijos en común como de Francesca e Isabella, las niñas que tuvo con Icardi.

En un momento dado, los rencores, enojos y reproches quedaron en el pasado y entre ellos se forjó un vínculo de apoyo, cariño y acompañamiento mutuo. De hecho, esto fue clave para que el exfutbolista decidiera dar un giro en su vida y aceptar una propuesta en la pantalla chica de la televisión argentina.

López se retiró del fútbol en 2021 (Foto: Instagram @officialmaxilopez)

La nueva vida de Maxi López como la estrella de MasterChef

Por insistencia de sus hijos y para que pasara más tiempo en Buenos Aires, sumado al poder de convencimiento de Wanda Nara y el apoyo incondicional de su mujer Daniela Christiansson, este año Maxi López decidió regresar a la Argentina para sumarse a MasterChef Celebrity Argentina. Si bien en un primer momento se pensó que su participación podía ser limitada, él demostró que estaba completamente comprometido.

Wanda Nara y Maxi López junto a sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto en MasterChef (Foto: Instagram @wanda_nara)

Fue entre las hornallas, los desafíos y las devoluciones del jurado, donde sacó a relucir su mejor versión, la relajada, distendida e irónica, pero al mismo tiempo humana y por momentos hasta vulnerable. Así como contó que durante su único matrimonio solo comía comida congelada y cantó “Mentirosa” en un karaoke, también se quebró al hablar de sus hijos y fue consolado por Wanda Nara.

El ida y vuelta de Wanda Nara y Maxi López en MasterChef Celebrity

Esta autenticidad hizo que el público lo posicionara como uno de sus personajes favoritos de la temporada. “Maxi es el tío que no sabe bailar, pero se prende en todas y saca los prohibidos. Amo”; “Jamás me harán odiarte Maxi López”; “Soy de Boca, pero estoy amando a Maxi López, solo él puede lograr eso” y “Solo una cosa podrá hacerme feliz (que Maxi López gane MasterChef)“, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios de X desde que comenzó el programa. Incluso él está tan encantado con los mensajes y los memes que hasta los comparte en su feed de Instagram.

En enero, Maxi López se suma a Sería increíble (Foto: Instagram @seriaincreible_)

Actualmente, el exfutbolista está en Europa para prepararse para la llegada de Lando. Para reemplazarlo en MasterChef, la producción eligió a Yanina Latorre y a otra personalidad del espectáculo que aún no fue confirmada. Sin embargo, su ausencia será solo temporaria, puesto que tiene previsto regresar al país, no solo para continuar las grabaciones, sino también para tener su propio programa en streaming. El 5 de enero de 2026 debutará como conductor en la temporada de verano de Sería increíble (Olga). Incluso, hasta grabó las promociones con un look playero de camisa abierta, remera, bermudas y anteojos de sol.

Maxi López se suma a Olga

El ciclo se emitirá desde Mar del Plata de lunes a viernes a las 7 con la conducción de Nati Jota, Maxi López, Tomás “Toto” Kirzner y Noelia Custodio. “Esta es una etapa nueva de mi vida. Tengo ganas de explorar nuevos proyectos”, aseguró el exfutbolista. Nadie se veía venir esta noticia y fue recibida con mucha emoción por el público y sus seguidores. “Gran incorporación”; “Sos el nuevo uno”; “Te amamos genio. ¿Dónde estabas?“; ”¡Genio! El nuevo Maxi es lo más", aseguraron sus seguidores. Futbolista, empresario, participante de un reality de cocina y ahora también streamer, un nuevo rol que sin duda dará mucho de que hablar.