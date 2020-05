Lizy despidió con un tierno texto a Fruz, su compañera canina por casi 20 años Crédito: Instagram: @lizitagliani

21 de mayo de 2020 • 13:19

Lizy Tagliani se mostró muy afligida en sus redes sociales por la pérdida de Fruz , una perra que la acompañó 19 años de su vida. La conductora de El precio justo emocionó a sus seguidores al contar en detalle cómo fueron los últimos minutos con su mascota, y generó un gran interrogante al deslizar un comentario enigmático sobre el destino de sus cenizas.

"Un 11 de noviembre escuche a mamá gritar 'traé una campera, algo, dale', y así pudimos agarrarte abrigándote", escribió Lizy debajo de una dulce foto en la que Fruz mira a cámara. "Desde ese día recorrimos muchas cosas, te amó todo el que te conoció así con ese carácter tan mecha corta, fuiste la amiga de la banda de pibes que se juntaba en la esquina de casa, te tomaste unos tragos, fuiste brava... pero única", repasó Tagliani en su cuenta de Instagram. La publicación conmovió a los seguidores de la actriz, que se mostró muy movilizada por la pérdida.

Además, Tagliani explicó que Fruz fue "una hermosa compañera", para toda la familia durante estos años. "Cuando te vi esos ojos cansados supe que era hoy", escribió. "Me acosté con vos, me diste unos lengüetazos con lo poquito que te quedaba de fuerza, me gruñiste y a los 19 años y 6 meses desde el día que nos conocimos te digo adiós".

Llena de nostalgia, la conductora manifestó: "Poco a poco se apagan todas las cosas de ese tiempo donde estábamos todos. Buen viaje Fruz". A continuación, Tagliani contó que el veterinario ya había ido a su casa para cremar el cuerpo, y que ahora volvera "al jardín en forma de flor".

"Nos miramos, lloré y te llevaste unas lágrimas en esa lengua catadora de Fernet", escribió Lizy. Por último, añadió: "No creo que entiendan pero te puse en una caja de champagne. Jajaja, vos sabes por qué", en un enigmático comentario sobre alguna anécdota compartida con la mascota. Y finalizó: "Fruz, te amaré siempre".