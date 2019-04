Meteoro

Un Sony Up Front inolvidable

Como suele suceder un par de veces al año, la industria discográfica argentina se dio cita en plan alfombra roja palermitana sobre la calle Cabrera, en una burbujeante noche de martes que incluyó la actuación sorpresa de Meteoros, el supergrupo pop de Cachorro López, Ale Sergi y Didí Gutman, respaldados por la muy clonable Ludo Morell en batería y el acompañamiento vocal estelar de Rosario Ortega, Kevin Johansen, Javiera Mena y Emmanuel Horvilleur. Antes de Meteoros tocaron FMK, Emilia y Neo Pistea, confirmando que el trap ya forma de parte de la gran familia corporativa musical multinacional local, una de las pocas industrias argentinas competitivas a esta altura del recalentamiento global.

Los Kokoshca se la pasaron muy bien

Un abril inolvidable para Kokoshca, agrupación de indie ibérico garagero oriunda de Pamplona, que visitó por primera vez nuestras pampas de la mano de la edición local en casette de su último larga duración titulado El Mal, y la verdad es que tan mal no les fue. A saber: el miércoles pasado Amaia Tirapu, Iñaki López y asociados abrieron el show de Las Ligas Menores en la terraza del Malba en el marco del ciclo Música a Cielo Abierto y el jueves compartieron superfechón con Sue Mon Mont y 107 Faunos en el carismático subsuelo de Casa Colombo, sito en el barrio del Abasto. Antes de ello compartieron escenarios y camarines con Pyramides y Un Planeta en los barrios de Palermo y Bernal respectivamente y luego mostraron sus canciones en Bell Ville (Córdoba) y Rosario, siempre de la mano del sello Hallo, al que el 2019 le sienta muy bien.

Kokoshca, el indie que viene Crédito: Gentileza Norberto Ayala

Eté & Los Problems se consagraron en el Xirgu

Tremendísima actuación del combo montevideano, que cruzó el charco para presentar Hambre, su muy celebrable cuarto disco, en esa caja de bombones conocida como Xirgu Untref. Ernesto Tabárez (léase Eté) escribe y canta con autoridad y maestría, y lo que hacen y dejan de hacer Andres Coutinho en batería, Santiago Peralta en guitarra y Marto Moreno en bajo entra en el terreno de lo justo y necesario y por momentos glorioso, y además hubo bronces, teclados, en una tema se sumó una murga y en un otro Lulo Esaín (baterista de Acorazado Potemkin y Valle de Muñecas) en guitarra... Tras el show de sábado a la noche y bajo la impasible mirada de una Margarita Xirgu gigante, el colega Martín Pérez, máximo especialista porteño en rock oriental en el sentido rioplatense del término entre otras habilidades, me confirmaba que acabábamos de ver a "la mejor banda uruguaya de su generación".

Eté los problems Crédito: Gentileza Matias Gregori

Una trasnoche muy Alfa Trax

Este jueves bien entrada la trasnoche en Rô, tecno bar ubicado sobre la calle Thames entre Honduras y el Salvador, la dupla compuesta por el talentosísimo Ezequiel Araujo en máquinas de todos los colores y Aramis Fasola en voz y danza frenética dio cátedra de catarsis y trance electrónico. Entre la audiencia había varias estrellas de rock paladar negro, numerosos chicas lindas con pelo corte carré e individuos y parejas a las que no me atrevo a catalogar no sea cosa de no pegarle al colectivo y que alguien se me ofenda.

Alfatrax