En su momento más crítico, Netflix estrena su película más grande y cara: ¿de cuál se trata?

El hombre gris, que se estrenó en cines selectos este fin de semana y estará disponible en Netflix, es la película más cara del servicio hasta ahora y quizás su mayor apuesta, mientras intenta crear una franquicia de espías al estilo de James Bond o Misión imposible. Si funciona, los hermanos Anthony y Joe Russo tienen planes para expandir el universo con films y series de televisión adicionales, como lo hizo Disney con sus franquicias de Marvel y Star Wars.

La película llega en un momento crítico para Netflix, que recientemente anunció sus ganancias del segundo trimestre. Muchos esperaban que los resultados fueran aún peores que la pérdida de dos millones de suscriptores que pronosticó la compañía en abril, pero el aviso fue de una caída de un millón.

Las ganancias del primer trimestre llevaron a una baja abrupta en el precio de sus acciones, y desde entonces despidió a cientos de empleados, creará un nivel de suscripción menos costoso con comerciales y planea tomar medidas enérgicas contra el intercambio de contraseñas.

Los protagonistas de El hombre gris Scott Garfitt - Invision

A pesar de la mala racha actual, los bolsillos de Netflix y su enfoque de no intervención en las decisiones creativas lo convirtieron en el único estudio que pudo igualar las ambiciones de los Russo y su búsqueda de autonomía.

“Hubiera sido una película dramáticamente diferente”, dijo Joe Russo, refiriéndose a la posibilidad de hacer El hombre gris en otro estudio, como Sony, donde originalmente se iba a producir. Los hermanos dijeron que ir a otro lugar les hubiera requerido recortar un tercio de su presupuesto y rebajar la cantidad de acción.

El hombre gris, la gran apuesta de Netflix (Foto: Captura de video)

“La ambición es cara, y es arriesgado”, afirmó Joe. Los Russo también producen la secuela de Misión de rescate con Chris Hemsworth para la plataforma, y acaban de anunciar que Netflix financiará y estrenará su siguiente aventura como directores, una película de acción y ciencia ficción con Millie Bobby Brown y Chris Pratt, The Electric State, también de 200 millones de dólares de presupuesto.

Para El hombre gris, que se basa en una serie de libros de Mark Greaney, Netflix envió a los Russo y su elenco a Berlín, Londres y Mumbai, India. Otros esfuerzos promocionales incluyeron anuncios de televisión nacional durante los juegos de la NBA y las 500 Millas de Indianápolis, y vallas publicitarias en 3D en lugares dispares como Las Vegas y Cracovia. “Es a gran escala”, dijo Joe sobre la promoción de Netflix para este proyecto. “Estamos haciendo una gira mundial para promocionarlo. Los actores van con nosotros. Se parece mucho al trabajo que hicimos para promocionar lo de Marvel”, agregó.

Y, aunque Joe Russo llama a El hombre gris “una especie de película para olvidarse de comer el pop”, Netflix no revelará sus números de taquilla. El lado del negocio del cine es un enigma para la plataforma de streaming. El apetito de riesgo del estudio suele ser mayor que el de los estudios tradicionales, porque no gasta tanto dinero en poner películas en los cines y no tiene que preocuparse específicamente por los números de taquilla.

El hombre gris Netflix

Por otro lado, la falta de estrenos en salas a gran escala genera un punto de fricción para los cineastas, que buscan mostrar su creatividad en la pantalla más grande posible y esperan generar entusiasmo entre el público. Y la fortaleza de la taquilla en los últimos meses, para películas tan diferentes como Top Gun: Maverick, Minions: nace un villano y Todo en todas partes al mismo tiempo (que produjeron los Russo), llevó a muchos a repensar la influencia de las salas de cine, que la pandemia mermó gravemente. Están las tres para ver en salas locales.

El jefe de películas originales en Netflix, Scott Stuber, reconoció que una mayor presencia en salas era un objetivo, pero que requiere un suministro constante de películas que puedan conectarse con una audiencia global. “Eso es a lo que estamos tratando de llegar: ¿tenemos suficientes de esas películas en todos los ámbitos donde podemos estar en ese mercado de manera consistente?”, declaró.

Eso también requeriría que Netflix calcule cuánto tiempo permitirá que sus películas se reproduzcan exclusivamente en los cines antes de aparecer en su servicio. Si bien la ventana para El hombre gris es corta y específica para ciertos territorios, los Russo esperan que la película muestre que Netflix puede ser un hogar para este tipo de películas de gran presupuesto, capaces de complacer a los espectadores.