El Tirri reveló el importante rol de Marcelo Tinelli en su salida del alcoholismo: “A veces le digo Pá”

Tras mucha espera y aún más expectativas, comenzó la cuenta regresiva del esperado regreso de Marcelo Tinelli a la pantalla chica Entre las múltiples personas que lo respaldan, quizás una de los más importantes es Luciano el ‘Tirri’ Giugno, quien además de ser el exbaterista de Los Fabulosos Cadillacs y productor musical es también su primo.

De regreso en la Argentina y durante su visita al estudio de LAM, por América, habló del fuerte vínculo que los une y sobre el rol fundamental que él cumplió en su recuperación de las adicciones.

Con apenas dieciséis años, el Tirri se introdujo en el mundo de la fama y del entretenimiento de la mano de Los Fabulosos Cadillacs. La vorágine de los shows y el desenfreno de la noche lo dejaron profundamente marcado y, varios años después -incluso ya habiendo abandonado la banda-, se dio cuenta que estaba consumido por el alcoholismo.

“De adicto uno no sabe cuando arranca. Yo empecé a tomar de chico, con Los Cadillacs empecé a tomar cerveza a los 16 años. Pero ya los últimos años míos eran heavy con vodka, esto y lo otro”, detalló en diálogo con Ángel de Brito.

El Tirri pasó por LAM y habló sobre su gran relación con Marcelo Tinelli

Para decidirse a iniciar la recuperación solo le hizo falta la revelación que le trajo tocar fondo. “Se van a cumplir diez años de la última vez que tomé, fue en un show que produje con Fito Páez y Charly. Tomé todo el fin de semana, me dijeron que llenamos los shows, que estuvo buenísimo y no me acuerdo de nada. Yo estaba en Bogotá y lo único que dije fue: ‘si llego vivo a Buenos Aires no tomo más”. Ese fue el día”, recordó.

No obstante, hubo un detalle no menor que lo impulsó a mejorar y es en ese punto en el que la figura de Marcelo Tinelli cobra importancia. “¿Cómo es el Marcelo que nadie conoce?”, quiso saber el conductor.

Desbordado por la emoción, el Tirri respondió: “Es un tipo muy sensible, yo hablo con el amor que le tengo desde siempre. Es un tipo que está abocado a sus hijos por más que tiene una gran carrera”.

Marcelo Tinelli y su primo, El Tirri Ideas del Sur

“¿Es un padre rígido?”, se interesó el periodista. Entre risas, él respondió: “Si, a veces a mí se me escapa y le digo Pá. Es una locura, pero a veces me sale. Yo me mandé muchas cagadas y él fue el que siempre me puso el límite”.

Y continuó: “Me decía ‘No Tirri por ese lado no, vení por acá’. Me ordenó. Yo cuando empecé a trabajar con él en Ideas del Sur no usaba billetera. ¿Para que? Si no estaba facturando. Andaba sin documentos. Un día estábamos en el auto y le dije ‘Marce sabes que quiero poner un bar flúor’. Y ahí paro el auto y me dijo ‘basta, es hora de que vos empiece a tener un trabajo normal, una vida normal. Ahora arranca Soñando por cantar, vos qué estas en la música me das una mano y haces el casting’”.

A pesar de sentir gran entusiasmo de encarar el nuevo proyecto, el miedo y las dudas sise hicieron presentes. Al Tirri le preocupaba no poder estar a la altura de las circunstancias. Sin embargo, todo marchó a la perfección.

“El programa fue un éxito, yo me ordené, mi vida fue tomando un rumbo lindo. Empecé a tener una billetera, mis documentos y dije wow puedo ser un tipo organizado, está bueno esto. Yo hice un click con ponerme a trabajar en serio y en dejar el alcohol”, manifestó.

El Tirri reveló el gran rol que cumplió Marcelo Tinelli en su recuperación

Ordenado y lejos de las noches de desenfreno, se instaló en Estados Unidos en donde continuó su carrera de productor musical y hasta llegó a trabajar con grandes empresas como Netflix. Ahora, luego de varios años en Los Ángeles, regresó a su país natal para sumarse al nuevo proyecto de su primo y devolverle el apoyo que siempre recibió de su parte.