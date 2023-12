escuchar

Enamorados y en la Gran Manzana, así terminan María Becerra y Julián Reininger, alias J Rei, su 2023. La pareja disfruta de unas vacaciones en Nueva York y decidió compartir con sus seguidores de Instagram románticas postales que dieron cuenta de las actividades elegidas: caminata por Times Square, paseo nocturno y besos iluminados por las luces de la ciudad que nunca duerme.

En agosto de 2022, los cantantes confirmaron lo que sus fans sospechaban hacía tiempo, que entre ellos había surgido el amor. La pareja oficializó su relación y no dudó en expresar sus sentimientos públicamente. Incluso en julio, Becerra le pidió casamiento a su novio y revolucionó las redes sociales al revelar que estaba comprometida con “el amor de su vida”.

La pareja disfrutó de la ciudad de Nueva York (Foto: Instagram @j.reiii)

Times Square, uno de los sitios elegidos para recorrer durante la estadía (Foto: Instagram @j.reiii)

Los enamorados decidieron cerrar un gran 2023 de la mejor manera. Eligieron Nueva York como destino para vacacionar, y si bien son de resguardar su intimidad, decidieron compartir con sus fieles seguidores algunas postales de su estadía. En las imágenes, se los pudo ver a ambos muy abrigados, puesto que actualmente en el país es invierno. Lucieron camperas, guantes, gorros, orejeras y pasamontañas. Mientras ella eligió el rosa, él se lució con outfits negros y rojos.

La pareja decidió vivir la experiencia completa y recorrer la ciudad sobre ruedas. Contrataron un servicio de carro techado, que era conducido por un hombre en bicicleta, para realizar un paseo nocturno. Entre las decoraciones navideñas que tenía el vehículo, María Becerra y J Rei navegaron bajo las luces de la ciudad, haciendo lo que más les gusta, cantar y escuchar música. Asimismo, aprovecharon para pasear por Times Square, zona turística por excelencia en la que la artista cantará durante la celebración de Año Nuevo.

María Becerra y J Rei, enamorados en Nueva York (Foto: Instagram @j.reiii)

“Bendecidos y amados”, escribió el cantante en su publicación de Instagram, junto con varios emojis de corazones y estrellas. Sus palabras estuvieron acompañadas, también, por una romántica selfie de ambos, abrazados y completamente enamorados. Pero eso no fue todo, porque a pesar de estar físicamente juntos, también tuvieron un pícaro ida y vuelta en las redes.

El romántico mensaje de J Rei a María Becerra Instagram @mariabecerra

“Contenta, paseando por Nueva York”, sostuvo “La nena de Argentina” en una publicación que hizo en Instagram con dos fotos que se tomó en el Barrio Chino. Su novio, en tanto, no dudó en expresarle su amor en público. “Hermosa de mi corazón”, escribió. Sin dudas, la pareja termina el 2023 de la mejor manera y se prepara con creces para un 2024 que tendrá a Becerra, no una, sino dos veces tocando en el Estadio Monumental.

La inesperada denuncia de los vecinos de María Becerra contra la cantante: “Las reglas no son así”

Si bien la intérprete de “Corazón vacío” termina su año de la mejor manera, lo cierto es que una situación estaría opacando un poco el panorama positivo. Según trascendió recientemente, sus vecinos la habrían denunciado por las presuntas medidas de seguridad que adoptó y que dificultan la circulación dentro del barrio. En Desayuno Americano (América TV), el periodista Juan Etchegoyen reveló que los vecinos no descartan recurrir a la Justicia y compartió un mensaje de voz de uno de ellos.

Según el vecino de Becerra, “el problema es que la seguridad de ella no te deja estacionar en la cuadra”. En la misma línea, remarcó que los autos de los empleados de la cantante se estacionan en la vereda, obstaculizando el paso y cortando el tránsito. “Es una zona de colegios y se ven padres con cochecitos esquivando la zona porque no pueden pasar, ya que los autos los dejan sin espacio. Acá siempre nos respetamos y ella no sé quién se cree que es, pero pone un seguridad que te patotea y las reglas no son así”, enfatizó.