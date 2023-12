escuchar

Trinidad Cabrera no podía soportar más el dolor de cabeza que le persistía desde hacía días, cuando acudió a la guardia del hospital un lunes de marzo. La joven, de 20 años y residente en la Ciudad de Buenos Aires, se angustió al recibir el diagnóstico de que presentaba un tumor en el cráneo y que debía ser operada de urgencia. Tras un retraso de meses en el avance de los trámites, recibió la noticia de que la operación no seguiría adelante.

En medio de la desesperación, compartió su situación en las redes sociales, se volvió viral en TikTok e incluso María Becerra la difundió. En menos de 24 horas, recibió una noticia que dio un giro radical a su futuro.

La joven acudió a diversos especialistas para dar con la causa que le ocasionaba dolores constantes y persistentes de cabeza y le produjo la inflamación del rostro, e incluso llegó a creer que tenía una infección en la muela, pero el odontólogo descartó la posibilidad.

Posteriormente, los profesionales de salud derivaron a Trinidad al área de genética. “Veían algo en el cráneo, pero no sabían qué era. Para el sobreturno, tenía que esperar más de un mes y yo no aguantaba más, así que fui por mi cuenta al Hospital de Clínicas. Tenía un tumor que había que operar cuanto antes. Ya era mayo”, relató a LA NACION.

“Lo único que quiero es retomar mi vida normal, de cualquier chica de 20 años”, señaló Trinidad Cabrera, a través de un video en TikTok, en el que expresó su situación y que en menos de 24 horas sumó más de dos millones de reproducciones. La joven estudiaba el CBC para Psicología en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y, desde hacía cuatro años, lanzó su propio emprendimiento de estética. “Se me frenó la vida”, aseguró a este medio.

Para la operación, según le indicaron los profesionales, se necesita una malla de craneoplastía de titanio, impresa en 3D. En aquel momento, contó que tramitó su expediente con el Ministerio de Salud para darse de alta lo antes posible como monotributista y le confirmaron el acuerdo con el fabricante del material. Pero, a mediados de noviembre pasado, le indicaron que se canceló sin mayor explicación.

“Creí que, al fin, me llamaban para darme un turno, pero era todo lo contrario. Me sentí desilusionada, triste, decepcionada y preocupada; todo junto. En medio de la desesperación, decidí subir el video a redes sociales”, advirtió. La publicación se viralizó y llegó incluso al perfil de María Becerra, desde donde la cantante lo compartió para ayudar a Trinidad a pedir ayuda.

María Becerra ayudó a difundir el pedido de Trinidad X: @MariaBecerra22

Una noticia inesperada

En menos de 24 horas de la publicación del video, Trinidad recibió una buena noticia, a la par que inesperada. “Me acaban de llamar los fabricantes de kinetical [a cargo de la prótesis que necesitaba]”, destacó. Y apuntó: “No tengo palabras para agradecerles todo. Estoy muy, muy contenta. Al final, se va a terminar”.

“Me dijeron que vieron el video, que tenían toda mi información porque estaban a cargo de mi caso y que se iban a encargar de que el Ministerio de Salud hiciera su parte”, contó a LA NACION. El pasado lunes, Cabrera asistió al hospital para realizarse una tomografía detallada para poder dar comienzo a la fabricación de la prótesis.

“Estoy muy ansiosa, contenta pero ansiosa”, destacó Trinidad. “Se viene algo difícil, pero tengo a mucha gente alrededor que me apoya y recobré la esperanza”, agregó, mientras espera a que la empresa desarrolle su prótesis y se precise un turno para poder operarse.

En tanto, la joven señaló que recibió aportaciones de distintas personas, que pretende dar en donación una vez termine el proceso. “Es un dinero que guardaré hasta que me den la prótesis, porque me quedó el miedo de que vuelva a fallar. Pero lo quiero donar a alguien que esté pasando una situación parecida a la mía”, apuntó.

“Mike”, un antes y un después en la vida de Trinidad

“Mike” es el nombre que Trinidad decidió darle al tumor que acecha su cabeza. Se trató de una referencia a Mike Wazowski, el protagonista de la película animada Monsters Inc. “Me encanta y hay un momento en el que el personaje dice: ‘Yo era la bola’. Mi tumoración es como una bola y los conceptos de enfermedad o problema de salud no me gustan. Es una forma de no verlo tan negativo. Siempre digo: ‘Me duele Mike’”, contó.

Además, advirtió que el diagnóstico supuso “un antes y un después” en su vida. “No paraba porque quería hacer cosas para, el día de mañana, estar mejor parada económicamente y me privaba de un montón de cosas. Incluso perdí amistades. Ahora, gracias a Mike, me doy cuenta de que tenía todo para ser feliz y no lo valoraba”, aseveró.

“La salud y el bienestar de las personas son primordiales. La gente no puede perder lo que necesita para seguir viviendo”, enfatizó. Además, encontró en la música un espacio donde evadirse. “Sé que lidiar con esto es difícil, pero siempre hay un lado positivo para ver”, concluyó.