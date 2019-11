La mediática compartió imágenes de sus dos nuevos tatuajes, ambos en zonas muy particulares.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de noviembre de 2019 • 10:25

En los últimos días, crecieron los rumores de una crisis de pareja entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Ahora, la mediática compartió varias InstaStories en las que se la ve en un estudio de tatuajes. Nara, que actualmente reparte su vida entre Milán y Paris, se realizó dos tatuajes en zonas muy particulares.

En primer lugar, según se pudo ver por los videos que compartió en sus historias, la modelo se tatuó un ave en la zona de la ingle. "Metiendo tinta", escribió sobre la publicación.

Además, Nara se tatuó en la zona de la cola, aunque apenas dejó ver que se trataba de una frase, no mostró el detalle de las palabras elegidas.

Un detalle que llamó la atención de sus seguidores es que acompañó los videos con una canción de Ozuna que se refiere a una ruptura. Se trata de "Si te vas" del artista puertorriqueño: "Baby, si te vas consigue dos. Igual, no van a ser como yo. Pensé que todo se podía pero se pudrió, tranquila que por amor nadie se murió", reza la canción.

En los últimos días, la vida de la modelo junto al jugador de fútbol estuvo en boca de todos por los dichos públicos del padre de Wanda y Zaira. Distanciado de la modelo desde hace seis años, el empresario habló en Confrontados y aseguró que no conoce a sus nietas Francesca e Isabella, y que tampoco tiene relación con su yerno, Mauro Icardi. "Con Wanda no nos estamos hablando. Con Mauro yo no tengo relación porque realmente no tuve la posibilidad. A esta altura del partido, estos muchachos están mareados por la fama, por el dinero y por la situación que están viviendo, y ellos están temerosos de todas las personas que se le acercan. Esa idea de que uno se acerca porque él está bien o tiene plata no me agrada. Si sacamos la plata, la fama, los viajes, me gustaría conocerlo y charlar como si fuese un muchacho común y cualquiera", dijo Andrés Nara.