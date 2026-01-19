Combo explosivo: Yanina Latorre y Lionel Messi compartieron una charla y un entrenamiento en Miami

Un cruce inesperado entre dos de las personas más conocidas del país se dio en Miami: Lionel Messi recibió en el campo de entrenamiento del Inter Miami a Yanina Latorre. La conductora mostró todos los detalles del encuentro en sus redes sociales y se rindió ante el crack de la selección nacional. “Es el uno adentro y fuera de la cancha”, sostuvo la panelista.

La conductora de Sálvese quien pueda (América) y su pareja, Diego Latorre, están de vacaciones en Estados Unidos y no pudieron aguantarse las ganas de ir a conocer a Messi. Tras unos días en Nueva York, que incluyeron paseos y fotos de los rascacielos, los Latorre se dirigieron hacia Fort Lauderdale (Florida) para conocer al astro argentino, que los recibió sonriente y distendido.

La emoción de Yanina al conocer a Messi

“La emoción es total cuando lo ves. ¡Lo amoooooooooooooooo! Nos esperó, nos recibió, charlamos, nos reímos y nos quedamos a ver el entrenamiento. Es el uno dentro y fuera de la cancha", aseguró Yanina en su cuenta de Instagram, donde compartió un carrusel del encuentro ante la atenta mirada de sus más de 3 millones de seguidores. Obviamente, el posteo tuvo una gran repercusión y se llenó de likes y comentarios de los usuarios, que se quedaron atónitos con este ida y vuelta entre el futbolista y la mediática.

Yanina y Diego Latorre felices junto al astro argentino (Foto: @yanilatorre)

En una de las fotos del carrusel, hubo una imagen de la pareja junto a Messi. A Diego se lo pudo ver muy sonriente y relajado con una camisa de jean, pantalón oscuro y unas gafas negras.

El exfutbolista y actual comentarista deportivo es un gran fanático del juego del rosarino y lo elogia en cada oportunidad que tiene en la televisión.

Por su parte, Yanina lució un look casual con un jean azul, un suéter con el ombligo descubierto, una campera negra de cuero y unos grandes lentes de sol. Messi, fiel a su estilo, los recibió con la ropa deportiva del Inter Miami.

Yanina y Diego se quedaron a ver el entrenamiento del equipo

En sus historias, la conductora compartió más detalles de este cruce, que tuvo una gran repercusión en las redes sociales y en los programas de televisión. Yanina subió divertida secuencia de dos imágenes donde se abraza y se ríe con Messi, demostrando su fanatismo por el delantero. “¿Por qué saltaba, señora? jajaj, la emoción”, escribió sobre las imágenes.

Yanina mostró más detalles del encuentro en sus redes sociales

El encuentro evidenció un respeto y buena onda mutua, que pocos conocían. En una entrevista reciente, Messi contó que su mamá, Celia, es fanática de LAM (América), por lo que la figura de Yanina le es muy conocida, ya que allí la rubia brilló como panelista por más de una década. Por su parte, la conductora no pudo evitar el momento “cholulo” con el astro argentino y le tuvo que pedir varias fotos para retratar este momento memorable.

Messi se mostró distendido y sonriente para recibir a la pareja (Foto: @yanilatorre)

Entre risas, charlas distendidas y ese clima especial que solo se da cuando se cruzan ídolos y admiradores, Messi dejó en claro que no brilla únicamente dentro de la cancha, sino que también sabe relajarse fuera de la línea de cal.

Por lo pronto, el argentino inició su tercera temporada en el Inter Miami, luego de consagrarse campeón de la Major League Soccer (MLS) en el 2025. Con la mira puesta en el Mundial de mitad de año, el delantero arrancó este sábado la pretemporada con el conjunto dirigido por Javier Mascherano y le espera un año intenso en la búsqueda del primer título continental del equipo rosa en la Concachampions. Por eso, antes de que el fútbol no se lo permita, el rosarino pudo distenderse y disfrutar de un saludo bien argentino por parte de Yanina y Diego.