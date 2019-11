Andrés Nara apuntó contra su hija mayor y destacó un gesto de Maxi López tuvo con él Fuente: Archivo

21 de noviembre de 2019

La guerra entre Wanda Nara y su padre Andrés Nara parece no tener fin. Distanciado de la modelo desde hace seis años, el empresario habló en Confrontados y aseguró que no conoce a sus nietas Francesca e Isabella, y que tampoco tiene relación con su yerno, Mauro Icardi.

"Con Wanda no nos estamos hablando. Con Mauro yo no tengo relación porque realmente no tuve la posibilidad (.). A esta altura del partido, estos muchachos están mareados por la fama, por el dinero y por la situación que están viviendo, y ellos están temerosos de todas las personas que se le acercan. Esa idea de que uno se acerca porque él está bien o tiene plata no me agrada. Si sacamos la plata, la fama, los viajes, me gustaría conocerlo y charlar como si fuese un muchacho común y cualquiera", dijo Nara en Radio Mitre hace unos días.

Tras sus polémicas declaraciones, el padre de Wanda y Zaira volvió a hablar está tarde en el ciclo de elnueve y explicó con lujo de detalles por qué está distanciado de su hija mayor. "Se juntan muchas cosas, la distancia, la pelea que tenemos... Ella tiene su personalidad y yo la mía, ella tiene sus motivos aunque no pasó nada para llegar a esta situación. Fue una sumatoria de varias cosas. Yo también estoy defendiendo la situación de Maxi [López, el exesposo de Wanda] y eso quizá le molesta", expresó.

Luego de confirmar que sigue teniendo vinculo con López, Nara advirtió: "Sé que con Wanda fue un desastre y yo lo hablé con él, pero no me puedo olvidar la clase de persona que siempre fue conmigo (...). Con él he vivido un montón de cosas. Nunca voy a olvidar cómo se manejaba con los chicos.Maxi es el padre de mis tres nietos".

Y enseguida contó un gesto que López tuvo hace poco con él y que lo emocionó mucho: "Cada tanto hablamos. El otro día me mandó un videito cuando estaba con los tres chicos. Los chicos saludándome en un video muy lindo, muy emocionante. Eso es conmovedor, eso es lo que hace un buen padre", indicó, para luego asegurar que la última vez que vio a uno de ellos, Valentino, fue hace dos años en la casa de Zaira, su hija menor.

Enseguida, se refirió a Icardi y, si bien aseguró que no lo conoce, confesó que no le gustó nada cómo comenzó la relación del futbolista con su hija. "No es que me gusta o disgusta, no lo conozco. No me interesa su fama ni su plata. A esta altura de mi vida las cosas pasan por otro lado. Sinceramente no me gustó como comenzó su relación. Después todo fue mejorando porque vi como la respetó a Wanda, tuvo dos nenas, todo cambió", opinó.

Por último, contó que con Zaira sí tiene relación y que, si bien la conductora de Morfi intentó varias veces acercarlo con Wanda, esto no fue posible. "Con Zaira está todo bien. Tampoco estamos el tiempo que querríamos, porque ella está con sus cosas y yo con las mías. Ella intentó unirnos, es una divina, pero nos tenemos que poner de acuerdo nosotros, ninguno de los dos hacemos nada para cambiar las cosas", concluyó, dando a entender que cada vez ve más lejano un posible acercamiento con su hija mayor.