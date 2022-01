La lapidaria respuesta de Carmen Barbieri tras ser acusada de querer cobrarle a un invitado

Carmen Barbieri se vio involucrada en un escándalo mediático tras ser acusada de pedirle dinero a sus invitados por estar en Mañanísima, el programa que conduce en Ciudad Magazine. El cantante Fabián Schultz relató lo que le ocurrió con la producción del ciclo y, sin esquivar el tema, la conductora salió a responderle.

Luego de haber sido invitado al ciclo, el artista expresó su indignación en una entrevista con Paparazzi donde destrozó a Barbieri y a su producción. “No puedo con mi indignación. Me quisieron cobrar para que vaya”, expresó Schultz.

En este sentido, detalló cómo reaccionó cuando le exigieron plata por el espacio: “Yo les respondí ‘a mí me dijeron que me invitaban’. Es como que yo vaya a la casa de alguien que me invita a comer pizza y, cuando esté en la puerta, me dicen el cubierto sale tanto... ¿Qué hago? Lo mando al car...”.

Carmen Barbieri habló acerca del reencuentro de Fede Bal y Laurita Fernández (Crédito: Captura de video Ciudad Magazine)

Tras dejar bien en clara su postura sobre la polémica situación que vivió, el cantante remarcó: “Me dijeron que mal interpreté. ¿Mal interpreto qué? Si a mí Carmen me dice ‘le digo a la producción que te invite’. Y yo le digo a Carmen ‘mirá, mi mamá falleció hace poco, dejo pasar un tiempo y, cuando retome la actividad, te aviso’”, afirmó el expolicía.

Fabián Schultz describió cómo fue toda la situación y aseguró que la producción le quiso cobrar Archivo

A su vez explicó que pasado ese tiempo le escribió a Carmen, a quien conoce hace veinte años, para ir a su programa. Sin embargo, contó cómo siguió la conversación con la conductora y sorprendió a todos: “Me dijo ‘te paso el número de la secretaria’, y la secretaria me dijo ‘podemos coordinar con la productora pero tiene un costo’”.

Enfurecido por lo sucedido, Schultz relató que decidió desistir de ir al programa: “Le dije ‘no mi amor, yo estuve con Susana (Giménez), con Tinelli (Marcelo) un montón de veces y nunca me cobraron. Así que, calculá que de ahí para abajo, yo no le pago a nadie. Nunca pagué nada, se equivocaron conmigo’”.

La respuesta de Carmen Barbieri a la acusación de Fabián Schultz

Luego de la escandalosa denuncia que realizó Fabián Schultz contra la conductora y la producción de Mañanísima, Barbieri realizó un móvil con Intrusos (América TV) donde se refirió a la temporada de verano y a su actual situación laboral. En el cierre de la nota, los panelistas le comentaron acerca de las acusación que realizó el cantante con Paparazzi.

Ante la consulta de los periodistas, con ironía la exvedette aseguró: “¡Cómo le voy a cobrar al policía!”.

Carmen Barbieri respondió a las acusaciones en su contra (Foto: Captura de video)

Para cerrar, reconoció que efectivamente le pidió que se comunicara con su secretaria para ir al programa, aunque se desligó de la situación: “Él quería venir a cantar tres temas con bailarinas y todo. Está todo bien pero yo no manejo eso, lo maneja la producción”.