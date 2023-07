La Negra Vernaci estalló de furia en la radio, tiró los auriculares y después se descargó: “Está bueno revolear cosas”

escuchar

Elizabeth “La Negra” Vernaci estalló de furia el lunes al aire de su programa La Negra Pop (Pop 101.5) tras un desperfecto en los equipos de trabajo. Al inicio de su programa, la conductora y locutora interrumpió su saludo habitual luego de que uno de sus auriculares fallara. Según explicó este martes en Desayuno Americano (América) el periodista Gustavo Grabia, aquella no sería la primera vez que su excolega reacciona ante una situación así y reveló una anécdota que evidenció su verdadero carácter.

El día de furia de La Negra Vernaci en su programa radial y la anécdota que define su trato laboral

Al inicio del programa que conduce Pamela David, compartieron el fragmento en el que Vernaci discutió al aire contra su producción. En primer momento, la periodista se cambió un par de auriculares porque no funcionaban correctamente, por lo que intentó con otros. Ante el resultado negativo disparó: “Che, se me rompió. Todo funciona como el ort***”.

“Chicos, no lo dijimos antes, pero estamos haciendo taller de radio”, continuó enfurecida Vernaci. Luego de conseguir otro equipo de auriculares, que tampoco andaban, sentenció: “¡Los odio! Se trabaja así, cuando algo anda mal, se trabaja así. Para que los chicos se pongan contentos”. En medio de los gritos de La Negra, uno de sus columnistas la saludó y ella insistió contra su producción: “Te voy a poner el micrófono a donde va. ¡La con*** de su madre chicos, a cada uno de ustedes!”.

“Voy a tener que dejar de hacer el taller de radio porque es tan complicado… Es poner a hacer a dos personas radio. No es tan difícil. Hasta que me arreglen el mío [por los auriculares] no puedo trabajar así. Son una porquería, si son los de la radio”, remarcó con enojo Vernaci.

Aquel fragmento que se grabó de manera audiovisual, ya que se transmite en vivo vía streaming, se viralizó rápidamente. Ante esta reacción de La Negra, este martes a la mañana Grabia relató un episodio que experimentó en la radio con ella, en donde ella también actuó de la misma manera.

“No quiero ser el abogado defensor. Para eso ella es estupenda. Cuando yo trabajaba con ella, yo me peleé al aire. Se levantó y se fue”, introdujo Grabia y continuó: “Ese día había habido un hecho de violencia muy fuerte en un partido de fútbol y ella quería que yo hablara del triunfo de Boca y yo le decía que después. Era una cosa muy grave y ella insistía que quería hablar de eso. Y bueno, en un acto de rebeldía, de adolescente, le respondí: ‘Entonces yo voy a hablar solo de mi equipo de fútbol solamente’”.

Luego de traer a escena ese recuerdo, el periodista concluyó: “Durante un mes por lo menos ella no me habló y yo hacía la columna con Humberto Tortonese. Lo cierto es que después ella aflojó y después volvimos a trabajar como si no hubiese pasado nada”.

La aclaración de Elizabeth Vernaci un día después

En tanto, este martes, antes de empezar con su programa radial, La Negra Vernaci aclaró su actitud: “Yo me tomo la libertad en cada radio que trabajé. Siempre me tomo todo muy libre y esta no es la excepción para nada. Y bueno, hago lo que se me canta el cu***. ¿Qué le voy a hacer? Es complicado, pero son los pro y los contra de ser libre en tu trabajo”.

Elizabeth Vernaci aclaró su día de furia este martes (Fuente: Fragmento de Twitter/@RealTime)

Además, justificó: “A mí me encanta ejercer mi libertad. Ya sea para tirar algo o ya sea para decir lo que se me cante. Entiendo que alguien puede preguntarse: ‘¿Cómo puede hacer algo así?’. Pero nadie te obliga, cambiás el YouTube. Siempre uno corre un riesgo. Déjense de jod***. Revolear cosas me parece algo muy bueno”.

LA NACION