La terrible devolución de Donato de Santis a una participante de Masterchef: escupió el plato por un error imperdonable

La final de MasterChef (Telefe) está cada vez más cerca, los momentos de tensión entre los participantes comienzan a ser frecuentes en búsqueda de su lugar en las últimas instancias y las exigencias de los miembros del jurado crece programa a programa. En esta línea, fue Donato di Santis quien se llevó todas las miradas ante la devolución de una de las competidoras que cometió un grave error en la preparación de su presentación.

Antonio López, Estefanía Herlein, Rodolfo “Rudy” Vera y Rodrigo Salcedo son los participantes que tras un largo camino de exigencias, preparación y aprendizajes llegaron a la instancia previa a la final del certamen de cocina de formato internacional. En este último trayecto, los cocineros ponen todo de ello para asegurarse su lugar en el último programa, donde se definirá al gran ganador.

Estefanía Herlein cometió un grave error en su plato (Captura video)

Aunque la presión puede llegar hacerlos cometer errores imprevistos y este fue el caso de Estefanía Herlein, quien el miércoles por la noche presentó su plato tal como pedía la consigna: replicar el sabor y la presentación de un filet de merluza con un puré de edamame, papas cascadas y brotes, que probaron previamente antes de comenzar a cocinar.

Cuando le tocó presentar su trabajo ante el jurado - Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular- admitió detrás de cámara que al escuchar las devoluciones a sus compañeros sabía que ella había cometido errores. “Ya develaron la receta y fallé en algunos conceptos, así que ahí medio rari”, se anticipó Estefanía sin imaginar que en realidad había cometido un descuido, que la pondría en la cuerda floja.

Masterchef: Donato di Santis escupió el plato de una participante

“Falta sellado Estefi”, sentenció Damián Betular al probar el plato de la participante. Le seguió Donato, quien antes de realizar su devolución debió escupir el trozo de pescado que se llevó a la boca al encontrarse con una espina. “Lo peor que puede pasar”, se lamentó la competidora y no obtuvo respuestas del jurado, quien tampoco emitió palabras sobre el sabor de la preparación, sino que con su silencio dejó en claro lo que pensaba sobre la lamentable sorpresa que se llevó.

Betular tomó la palabra y expresó que el plato a grandes rasgos estaba correcto. Pero de Santis no dudó en hablar sobre el error: “Hiciste la tarea casi bien. Estás entendiendo la parte de sabor, ahora agrego esto del control... un cocinero no tiene que ensamblar solamente. Una simple pasada con la mano, con los dedos, para controlar lo de las espinas... es una gran responsabilidad”.

Por su parte, Martitegui fue contundente: “Cuando aparece una espina en un plato, lamentablemente uno no habla más del plato, no habla más de nada, se acabó la noche, el almuerzo, lo que sea... es una lástima”. Estefanía aceptó su error y detrás de cámaras se anticipó en anunciar que ella no sería quien recibiría la estrella dorada, insignia por la cual competían en la jornada, para obtener beneficias en la próxima prueba.

MasterChef se encuentra en instancias finales (Captura video)

Tal como lo anunció la participante, no resultó ganadora de la prueba del día. Rodolfo “Rudy” Vera se quedó con el premio de la noche al haber logrado el plato perfecto que el jurado pidió. La competencia continúa durante la semana, y como cada domingo se determinará el eliminado de la semana, dejando de esta forma a los tres finalistas de la competencia.

LA NACION