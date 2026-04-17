Era una de las actrices más convocadas de la televisión argentina y lo dejó todo para comprar y vender propiedades

Luciana González Costa es una apasionada por los desafíos y, ya sea como actriz o en el mundo del real estate, busca siempre capacitarse y dar lo mejor de sí. En una entrevista con LA NACION, la reconocida intérprete de telenovelas como Costumbres argentinas, Amor en custodia y Valientes, reveló los motivos por los que hace nueve años decidió dar un giro de 180° a su vida.

“En los últimos años la televisión empezó a dejar de tener telenovelas y comenzó todo el auge de los realities, que me han ofrecido participar en muchos, pero no era lo que quería para mi vida. Siempre fui muy reservada, y entonces, en el medio de una tira y la otra, seguí estudiando y buscando mi felicidad”, explicó la reconocida intérprete.

El punto de quiebre llegó finalmente a sus 40 años, cuando, ya con sus dos hijas más grandes, comenzó a pensar en la posibilidad de tener una profesión de la que pudiera vivir de forma independiente y sin la constante incertidumbre de trabajo que padecen los actores. “Siempre me gustó el tema de las propiedades. Era como un juego para mí buscar; también me interesó tasar. Pero nunca había trabajado en el rubro, no tenía un currículum de ventas ni contactos. Un día me crucé en un estacionamiento a un directivo de una empresa de bienes raíces y digo que lo tacleé, porque le dije que nunca había vendido ni un par de medias, pero que estaba dispuesta a aprender”, recordó sobre el encuentro que cambiaría para siempre su vida.

Luciana González Acosta dejó la actuación para dedicarse al mundo del real estate (Foto: Instagram @lucianagonzalezcosta)

—¿Cómo fueron tus primeros trabajos en el sector?

—Arranqué como vendedora y después pasé por varias secciones de la empresa como emprendimientos. Aprendí muchísimo en todo lo que es la comercialización de lotes, de casas, de departamentos. Pero hace dos años me mudé a Capital Federal y necesitaba un nuevo desafío. Así fue como llegué a Criva, que es una de las constructoras líderes de la Argentina. Estoy súper feliz con todo lo que conlleva trabajar en una empresa tan grande.

—Hace poco empezaste a ser la cara visible de la marca y muchos descubrieron gracias a las redes sociales tu nueva profesión. ¿Te gustaría comenzar a volcarlo a tus perfiles personales?

—Lo tengo medio separado. En mi Instagram personal —cuenta con más de 21 mil seguidores— tengo muchos clientes que me siguen, pero también mucha gente que me conoce por mi trabajo previo como actriz. Por eso, de a poquito encontré esta nueva forma de ir mostrando con videos a lo que me dedico y realmente lo hago con mucha pasión.

El trabajo de Luciana González en el sector de bienes raíces

—¿Pensaste en la posibilidad de que puedan fusionarse estos dos mundos?

—La verdad es que hace muy poco me mudé de nuevo a Capital Federal y, teniendo a mis hijas más grandes, estoy viendo la posibilidad de poder volver a la actuación. El año pasado, por ejemplo, retomé las clases de tango y comencé a revincularme con mi faceta artística. Me encantaría volver con una obra de teatro, porque el teatro es mi pasión. También es un hecho que trabajo muy cerca del centro y me queda cerca la calle Corrientes. Pero bueno el tiempo dirá.

—¿Asesoraste a algún famoso durante estos años?

—Sí, trabajé con varios famosos. A mí siempre me gusta ser sincera y ellos confían en mí porque saben que no es que les estoy vendiendo algo por vender. La verdad es que los actores suelen ser muy temerosos a la hora de comprar, así que me encantó poder acompañarlos en ese proceso de búsqueda y que confíen en mí para los negocios.

Para mí, la clave siempre es escuchar primero al cliente, escucharlo, a ver qué es lo que busca, qué es lo que necesita, y desde ahí guiarlo. Disfruto mucho de acompañar a alguien en un proceso de búsqueda. Tanto si es para un negocio como para una vivienda. Por ejemplo, me ha pasado que una familia compre una casa con un bebé en brazos y, a los años, cruzármelos con un nene ya crecido y que me agradezcan por haberlos ayudado a encontrar ese hogar donde creció su hijo. Eso para mí es hermoso y me llena un montón.

Luciana González Costa fue asesora de numerosos famosos que quisieron realizar inversiones en el mundo de las bienes raíces (Foto: Instagram @lucianagonzalezcosta)

Costumbres argentinas, la telenovela argentina que le regaló grandes amigas

Luciana González estudió teatro en el conservatorio, una de las experiencias más enriquecedoras de su juventud y con la que pudo viajar por muchos países. Sin embargo, con la explosión de las telenovelas en los 90, siempre supo que su forma de crecer dentro del rubro era ser parte de ese nuevo show que abarcaban las grandes tiras. Así pasó por inolvidables papeles en producciones muy recordadas como Provócame, Como vos & yo, Los simuladores y Contrafuego.

Así eran las actrices de Costumbres argentinas cuando se conocieron (Foto: Instagram)

Pero la historia que marcó su vida para siempre fue Costumbre argentinas (2003) donde interpretó a Patricia ‘Pato’ Pagliaro. “Lo que me pasó con Costumbres argentinas es que fue un proceso muy fuerte porque salía en el once en un horario central y se convirtió en un éxito. Ahí también conocí a quienes son mis amigas hasta el día de hoy: Grabiela Sari, Laurita Cymer, Dani Herrero y Sabrina Garciarena”, recordó sobre su experiencia.

Así están hoy las actrices de Costumbres argentinas (Foto: Instagram)

A pesar de que ya pasaron más de 23 años de este éxito, las inseparables amigas comparten cenas, shows y obras de teatro juntas. Es por eso que también sus fans las recuerdan con mucho cariño, al ver cómo lograron crecer juntas con el tiempo. “A veces hablamos de volver a trabajar juntas, sería muy divertido. Ahora Flora está viviendo en España, pero siempre que coincidimos nos vemos. Pero sería muy lindo poder hacer algo juntas”, dijo con la esperanza de un pronto reencuentro actoral con su círculo íntimo.