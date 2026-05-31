El chef privado que alimenta a los mejores jugadores del mundo

Ramón Guillén, más conocido en las redes sociales como Ramonkey Chef, es un cocinero español, nacido en la ciudad de Andorra, que se dedica a cocinarle a los jugadores más distinguidos de la escena internacional del fútbol.

Sus creaciones culinarias se combinaron con la viralización de las redes sociales, una plataforma que exprimió al máximo y se hizo conocer en todo el mundo. Una de sus últimas apariciones con Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo sorprendió a los seguidores y mostró cierta química entre el cocinero, el futbolista y la modelo, quien también es nutricionista de profesión.

Lautaro Martínez compartió un momento con Ramón Guillén, uno de los chefs más reconocidos del mundo

“Gracias por cuidar de mi familia. Gracias por ser gente de corazón y por ser unos ganadores en la vida y seguir peleando por lograr triunfos que son del mundo para el mundo”, detalló el chef, quien se mostró muy a gusto de estar en compañía del futbolista del Inter de Milán y la selección argentina, a días del inicio de una nueva Copa del Mundo.

En el video, Guillén se encuentra supervisando la tarea de Martínez que agarró la cuchilla y comenzó a cortar la carne para una receta. En la solapa de comentarios, Agustina Gandolfo aprobó la actividad y dejó dos emojis de corazones para graficar lo que fue la experiencia culinaria.

Ramón Guillén cocinó con Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo

Según se desprende del video, Lautaro y Agustina visitaron Madrid, España, para interactuar con el distinguido chef. Luego, el plan continuó -junto a familiares- en el estadio Wanda Metropolitano donde tocó el artista Bad Bunny.

Lautaro Martínez no es el único futbolista de elite que contrató los servicios de Ramón Guillén. También, Achraf Hakimi, Marcos Llorente, Paco Alcácer, Ousmane Dembélé, entre otros deportistas, fueron agasajados por el cocinero.

Ramón Guillén junto a Hakimi, jugador del PSG

Tras la consagración del PSG en la final de la UEFA Champions League, Guillén aprovechó la ocasión para felicitar a Hakimi, a quien lo agasajó con un disco de paella. “Hoy lo volviste hacer amigo, lo volviste hacer. Sigue brillando, sigue haciendo brillar a la gente que te admira, la gente que cuidas”, lanzó el chef, que en la publicación agregó fotos con otros integrantes del plantel del cuadro parisino, incluido su director técnico, Luis Enrique.

El chef español se codea con celebridades del deporte como Luis Enrique, DT del PSG

En su trayectoria profesional, Ramón supo fusionar el gazpacho, la fabada -guiso de porotos- y la paella para extraer de cada preparación lo más distinguido de la gastronomía española. Desde ese punto de partida, Guillén se asoció con Alejandro Aparicio y creó Gastronomía Gamberra, un servicio de catering para eventos públicos y privados, entre ellos, los que contratan los futbolistas.

Conocedor de la cultura gastronómica de cada país, Guillén adquirió los conocimientos necesarios para transformar un estilo formal a uno más informal, donde comparte un momento más descontracturado con sus clientes. Una prueba de ello es el video que compartió Lautaro Martínez, quien se sintió a gusto con su presencia y compartió conocimientos con el cocinero que tiene 261 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

El cocinero español que hoy despunta el vicio en compañía de los futbolistas

“En la sangre está el respeto al producto. Me crié viendo cómo trataban el producto en casa. Mamá era la mejor carnicera y el abuelo, el mejor haciendo embutidos. Yo aprendía poco a poco, es un arte el de la carnicería. Cada animal merece su trato sin olvidar de respetarlo”, explicó en el cocinero que hoy vive en Ibiza y recuerda cada enseñanza para ponerla en práctica.