En Intratables (América) se produjo un fuerte cruce entre Ernestina Pais y Carlos Ferro Viera, amigo de Diego Maradona, por la actitud de este al hablar del astro y lo que fue aquella fatídica noche de Punta del Este en el año 2000, en la cual el exfutbolista estuvo cerca de la muerte.

"Le pregunto a Ferro Viera, ¿no podés hablar hasta que te pagan, no? Porque en definitiva vendió toda su historia y toda la intimidad de una persona a una cadena internacional de series. Y ahora se hace el que tiene códigos, por favor", atacó Ernestina.

"Te voy a contestar, ¿me estás escuchando? Informate mejor. Yo iba drogado a los programas y hablé hasta por los codos. Todo esto que conté ahora lo conté aquella vez en el programa de [Jorge] Rial", le contestó Ferro Viera.

"Buenísimo, entonces vas y hablar por todos lados. Por plata o sin plata, vendés la intimidad de alguien", continuó Ernestina. "Yo siempre me manejé con mi plata. Estás confundida, informate mejor", respondió el hombre.

"Me informo muy bien. Hay una persona que acaba de morir y hay una familia muy triste", afirmó la exCQC. "¿Por qué no se acuerdan antes y no en su muerte? Cuando estaba él solo, abandonado ahí. Vos no viviste con él, no estuviste ahí. Yo no vine a confrontar ni pelearme con nadie. Termina acá mi conversación", concluyó Ferro Viera.