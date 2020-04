Los periodistas plantearon distintas posturas sobre la necesidad de salir de la cuarentena. Fuente: América TV.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de abril de 2020 • 10:01

Después del confuso mensaje del presidente Alberto Fernández el día sábado sobre los permisos para realizar salidas recreativas a 500 metros, se estableció un debate dentro del seno político y en el resto de la sociedad que, en muchos casos, aprovechó el "permiso" para salir a la calle . En este marco, en el programa Intratables (América), hubo polémica por si estaba bien o mal la decisión de abrir la cuarentena progresivamente.

"Dejame dar un dato en favor de la gente, porque (Pablo) Vilouta está pensando siempre que la gente es irresponsable", comenzó la periodista Débora Plager, en contraposición a su compañero que afirma que la gente no se toma en serio el virus. "¿Cuánta gente salió en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Ustedes vieron escándalo de gente en las plazas como en España? No", continuó Plager.

"Esto no pasa por ser severos o no. Entiendo que todo el mundo está sufriendo, no es cuestión de entregar medallas al sufrimiento, esto pasa por un hecho excepcional. Hay un virus en la calle que podés contraer: podés ir al hospital y te salvan o podés ir al hospital y vas al cementerio ", afirmó Vilouta. Y agregó: "Por eso no puedo creer que haya gente que promueve como ustedes ir a comprar comida o hacer fila en el banco".

Ernestina Pais, que ya había intervenido, le dio la mano derecha a su compañera Plager: "Estoy de acuerdo con Débora, la gente tiene capacidad de discernimiento y el 90% lo cumple". "Pero entonces vos abrirías las clases. Meterías a los chicos en las aulas", retrucó Vilouta. " Estás tirando petardos, Paulo. No abriría las clases , pero hay una cuestión de salud mental que tiene que ver con maltrato a viejos, con maltrato a niños, femicidios y con gente que realmente la está pasando muy mal. Hay que sacarlos ordenadamente porque hay que tener un camino de salida", explicó Ernestina.

Más adelante en el programa, luego de charlar con profesionales de la salud, el periodista continuó con su crítica al tratamiento que se está dando sobre el tema: " Estoy cansado de la falta de argumentos y el plano emotivo . Yo quiero que me digan 'la solución es esta' y yo lo acepto. Mientras tanto, es cuarentena, el resto es una cuestión emotiva que se cae en pedazos cuando salgo y me agarra el virus".

"Estás equivocado y ahí estás dando una información falsa", intercedió efusivamente Pais. "El virus no se contagia por el aire . Se contagia si no tomás las medidas que dijeron que tenías que tomar. No es mágico, por eso vos podés abrir una cuarentena con medidas responsables de cada ciudadano".

"Si vos querés traer obra pública a la Ciudad, tenés que traer 110.000 obreros y ese 75% toma transporte público", agregó Vilouta. "¡Es lo que te acabo de decir yo, Paulo! Se puede. Diciendo este tipo de cosas le estás generando pánico en la gente ", intercedió Ernestina. A lo que el periodista retrucó: "Ernestina, como no viniste dos semanas creés que estoy jugando. Es gráfico, dejá de defender lo indefendible", concluyó Vilouta.

Para calmar las aguas, el conductor Fabián Doman propuso: "Yo propongo desde mañana que los ministros se junten con 150 asesores y no salgan hasta que armen un plan de emergencia de transporte de trabajadores".