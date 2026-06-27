De qué se trata la serie donde Millie Bobby Brown y David Harbour volverán a ser familia

Después de años de compartir los sets de filmación de una de las series más populares de las últimas décadas, después de rumores de peleas y denuncias, David Harbour y Millie Bobby Brown volverán a trabajar juntos, en una nueva aventura.

Quienes coprotagonizaron Stranger Things durante cinco temporadas, tiene un nuevo proyecto entre manos del que Netflix ya ha dado los primeros anuncios. Se trata de una serie de suspenso, con guión de Jack Thorne, producida por A24. Thorne fue uno de los creadores de éxitos como Adolescence, Lord of the Flies y la película Enola Holmes, protagonizada por Brown.

Millie Bobby Brown y Louis Partridge en la premiere de Enola Holmes 3 CINDY ORD - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Según lo que trascendió de la nueva serie, “Matt Wolfe, un agente del FBI caído en desgracia y ahora experto en seguridad, se ve arrastrado de nuevo al mundo que dejó atrás cuando su hija, Rebecca, ahora agente del FBI decidida a seguir sus pasos, desaparece en una misión, obligándolo a regresar a un campo que lo ha superado”.

Además de ser los protagonistas, Harbour y Brown serán productores ejecutivos de este lanzamiento. “Estamos encantados de dar vida a este drama de espías con un extraordinario grupo de talentos con los que ya hemos tenido la suerte de colaborar”, escribió Jinny Howe, directora de series de ficción de Netflix para Estados Unidos y Canadá.

“La habilidad de Jack Thorne para encontrar la esencia humana en un thriller es inigualable, y ver a Millie Bobby Brown y David Harbour reunirse —esta vez como padre e hija distanciados en lados opuestos de una crisis— es algo que el público va a disfrutar. A24 es el socio perfecto para llevar esta historia a nuestros suscriptores de todo el mundo", agregó.

Millie Bobby Brown Jordan Strauss - Invision

Desde finales de 2025, cuando Stranger Things bajó su telón definitivamente, Harbour y Brown estuvieron entretenidos en proyectos personales. Enola Holmes 3, protagonizada por Brown, se estrenará el 1° de julio; por su parte Harbour protagonizó la miniserie de HBO DTF St. Louis. Sin embargo, dieron pistas de su futura reunión. “Para ser sincero, Millie y yo estamos trabajando en varios proyectos…”, dijo Harbour a Variety. “Verán más de Millie y de mí juntos; 10 años no fueron suficientes. Hay un vínculo especial entre nosotros. La amo. Ella me ama”.

De este modo, se disipan los rumores de enfrentamiento. Un artículo del Daily Mail afirmaba que Brown había presentado una queja formal ante Recursos Humanos de Netflix sobre Harbour antes de la producción de Stranger Things 5.

Sin embargo, y tras meses de silencio, Harbour habló sobre dos cuestiones que lo tocaban muy de cerca. Por un lado, las canciones del último disco de su exexposa Lily Allen, que parecían apuntar directamente a él. Por otro, su vínculo con Brown, luego de tantos años de compartir el set de grabación.

David Harbour Fred Duval - Shutterstock

“En las familias, no hay problema porque simplemente hay un desacuerdo y luego se reconcilian. El problema con una serie de mil millones de dólares es que hay cientos de personas que quieren participar”, dijo Harbour. Y agregó: “Fue simplemente una ruptura y una reconciliación que, una vez que dejamos a todos a un lado y hablamos entre nosotros, todo está bien”.

Por su parte, Brown comentó en un correo electrónico a Variety: “Con el tiempo, nuestra relación se volvió mucho más colaborativa a nivel creativo. Cuando trabajas con alguien durante tantos años, podíamos exigirnos mucho emocionalmente en las escenas. Aunque la serie haya terminado, todavía hay mucha gratitud”.

En Stranger Things, Harbour interpretó a Jim Hopper, el jefe de policía de Hawkins, Indiana, quien adoptó a Eleven (Brown), la niña todopoderosa creada en un laboratorio y protagonista de la serie. La ficción terminó con Eleven aparentemente sacrificando su vida para salvar al mundo, y recientemente, los actores han opinado sobre si realmente sigue viva. Brown dijo que hizo un pacto con los hermanos Duffer para no revelar el destino de Eleven.

La intérprete británica, de 22 años, señaló que el cierre de la producción de Netflix tuvo un profundo impacto emocional en su vida y que atravesó semanas especialmente difíciles después de ver el final de la historia junto a su familia.

Durante una conversación con Josh Horowitz en el ciclo Happy Sad Confused, Brown contó que terminó atravesando una especie de duelo. “Lloré desconsoladamente durante todo enero”, confesó.

David Harbour en DTF St. Louis Tina Rowden/HBO

Lo que comenzó como una sensación de tristeza terminó convirtiéndose en un proceso emocional mucho más complejo. Según relató, durante ese período sintió la necesidad de comunicarse con prácticamente todos sus compañeros de elenco para asegurarse de que el vínculo que habían construido durante años no desapareciera cuando las cámaras dejaran de grabar. “Probablemente pensaron que estaba loca”, recordó entre risas. También contó que llamó uno por uno a varios de los actores con los que compartió gran parte de su infancia y adolescencia. “Yo les decía: ‘Seguimos siendo amigos, ¿verdad? ¿No van a dejar de hablarme?’”, relató.