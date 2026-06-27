Profundo dolor: cómo será la despedida de Ernestina Pais

Ernestina Pais murió este viernes 26 de junio a los 54 años. La conductora y actriz se dirigía hacia el Teatro Niní Marshall en Tigre, donde tenía función de la obra El divorcio del año, dirigida por José María Muscari cuando cruzó un paso a nivel con la barrera baja y fue atropellada por un tren en San Isidro.

Con profundo dolor, familiares y allegados despedirán a Pais en una ceremonia íntima que tendrá lugar el domingo 28 de junio entre las 8 y las 11 en una casa velatoria situada sobre la avenida Córdoba. Más tarde, los restos de la actriz serán trasladados al Cementerio de la Chacarita.

Ernestina Pais Fabián Marelli

En el último tiempo Pais disfrutaba mucho de su participación en El divorcio del año, obra teatral que compartía con Romina Gaetani, Juan Palomino, Rochi Igarzabal y Diego Ramos (que durante la función del viernes iba a reemplazar a Fabián Vena). Según pudo saber LA NACION, los compañeros de elenco de Pais se encuentran muy afectados por la noticia y profundamente conmovidos por la inesperada muerte de su compañera justo antes de llegar a hacer la función. “Era lo más, siempre dispuesta, buena onda y poniendole garra a todo. Sus compañeros están en shock”, le señaló una fuente cercana la producción de la obra a este medio.

Todo su equipo de trabajo la despidió en redes sociales (Foto: Instagram @ernepais)

José María Muscari, director de la obra donde trabajaba Pais, utilizó sus redes sociales para despedirse de la condcutora. “Chau Ernes, que seas feliz en tu eternidad. Así te despido feliz y actuando”, escribió. Según pudo saber LA NACION, unos minutos después del indicidente la policía se acercó a investigar el hecho y los oficiales encontraron en el auto el celular de Pais que sonaba con reiteradas llamadas de Muscari.

La despedida de Muscari a Ernestina Pais

Al igual que cada miembro del elenco con el que Pais se encontraba trabajando, Vena también le dedicó un emotivo posteo de despedida en su cuenta de Instagram. “Tragedia que nos duele, la mierda a veces del destino, absurdos de la vida. Tuve suerte en conocerte, siempre presente el respeto, el afecto y la admiración en nuestro vínculo”, escribió el actor.

Por su parte, Igarzábal también le dedicó un conmovedor mensaje a su colega y amiga: “Sabía que algo te dolía siempre en el corazón, y a pesar de eso te aferrabas a tu risa explosiva, a nuestros mates en la ruta, a caminar conmigo por pueblitos y ciudades donde íbamos a hacer función”, expresó.

Horas después de que trascendiera la noticia de la muerte, además de sus compañeros de elenco muchas figuras del mundo del espectáculo se expresaron para darle el último adiós.

Gastón Pauls le dedicó un extenso y emotivo texto en el que manifestó: “Fuimos amigos, novios, amigos de nuevo, compañeros. Todo eso fuimos”.

El posteo de Gastón Pauls para Ernestina Pais (Foto: Instagram/@gastonpauls22)

La periodista Débora Plager despidió a Ernestina a través de un sentido posteo en sus redes sociales. “Nos conocimos y a las pocas semanas me hiciste sentir que teníamos una amistad de años”, aseguró.

En medio de los mensajes de despedida de amigos y colegas que inundaron las redes sociales, su único hijo, Benicio Guyot, expresó su dolor con una conmovedora publicación. Mediante su cuenta de Instagram, el joven de 22 años compartió una fotografía en la que se lo ve junto a su mamá y a la que le sumó el emoji de un corazón.

El hijo de Ernestina Pais compartió una dulce foto para despedir a su madre (Foto: Instagram @benicioguyot)

La tragedia

Según informaron a LA NACION fuentes policiales y judiciales, todo sucedió en el paso a nivel situado a la altura de la calle Sáenz Peña y las vías del Tren de la Costa, en la zona conocida como las Barrancas de San Isidro. Pais conducía su automóvil Honda City negro y, al cruzar las vías, fue arrollada por una formación del Tren de la Costa. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad de la Municipalidad de San Isidro que confirma que Pais cruzó el paso a nivel cuando las barreras estaban bajas por el inminente paso del tren. La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Martínez.

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