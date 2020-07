El periodista criticó en términos duramente las declaraciones del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Eduardo Valdés Fuente: Archivo

Eduardo Tenembaum criticó en términos muy duros las declaraciones del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Eduardo Valdés, sobre la situación en Venezuela, luego de que sostuviera que "no hay dictadura" en ese país, avivando todavía más las tensiones dentro del oficialismo por este tema.

"Para nosotros Venezuela no es una dictadura, podrá gustar más o menos, pero es muy difícil gobernar un país con tantos bloqueos. ¿Cuál es el delito de Venezuela? ¿Tener petróleo?", había dicho Valdés el fin de semana. Frente a esto, Tenembaum dijo que en el Frente de Todos hay posiciones distintas, como la Sergio Massa, "con la cual coincido letra por letra". Sin embargo, el conductor de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio con Vos) dijo que no es necesario consultar documentos internacionales de derechos humanos para darse cuenta de lo que pasa en el país gobernado por Nicolás Maduro.

"Andá a cualquier bar de la esquina y preguntále a cualquier venezolano cómo se vive en Venezuela y te va a contar", propuso, y lanzó: "Te tiene que faltar una parte del corazón para no darte cuenta del desastre en términos de libertades y bienestar económico que es Venezuela. decir que no hay dictadura, como dijo Eduardo Valdés, que se la agarró contra Arabia Saudita sin que nadie le pregunte".

"En cualquier caso, me da un poco de vergüenza ajena cuando dicen que en Venezuela no hay dictadura. Valdés sabe perfectamente que hay persecución de personas y grupos parapoliciales, desapariciones, secuestros, torturas, y no es la derecha de Donald Trump la que lo dice, es Michelle Bachelet la que dice eso", finalizó.